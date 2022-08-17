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Здоровье17 августа 2022 8:38

В Коми 12 человек были госпитализированы с коронавирусом

Число заражений продолжает расти
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми продолжают следить за эпидситуацией, связанной с коронавирусом. Согласно данным оперштаба, в республике число заражений за сутки выросло на 62 случая и достигло отметки в 174 183.

Отмечается, что из общего количества заболевших 170 524 пациента успешно побороли болезнь. Показатель выздоровления вырос за последние 24 часа на 84 человека.

Жертвами инфекции стали 3 202 жителя Коми. Они скончались от осложнений, вызванных ковидом. Госпитализация потребовалась ещё 12 заражённым. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в условиях стационара.

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