Нереальная красота: жители Коми заполонили соцсети снимками танцующих огней

Северное сияние в Инте. Фото: Светлана Езерская.

Жители Коми в ночь с 17 на 18 августа 2022 года могли наблюдать удивительное природное явление – в районах республики небо озарилось северным сиянием.

По мнению специалистов, сегодня ночью настоящая природная дискотека в небе проявилась из-за мощной геомагнитной бури.

Сияние над Ухтой. Фото: Элла Шкель.

Необычное природное явления запечатлели этой ночью многие жители региона.

Фото: Катя Варщук.

Красивое северное сияние полыхало над многими районами Коми: в Сыктывкаре, Ухте, на Удоре, в Усинске, Княжпогостском районе, в Печоре и многих других.

Сыктывкар. Орбита. Фото: Ефим Рыбин.

Повезло очевидцам! Пользователи делятся в соцсетях необычными и красивыми фотографиями.

А это в Усинске. Фото: Алена Яковлева.

– Вечером удалось посмотреть северное сияние. Если б не подсветка ЛПК слева и фонари во дворах, было бы намного лучше. На фото немного усилено, но зрелище всё-таки было видно хорошо, – пишет сыктывкарский астроном-любитель Виталий Тимушев.

Эжва. Фото: Виталий Тимушев.

Между тем, северное сияние наблюдали жители и других регионов России. Снимками в соцсетях делятся жители Вологды, Пскова, Архангельской, Мурманской областей, Югры и многих других.

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