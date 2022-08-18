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Здоровье18 августа 2022 8:07

В Коми резко выросло число госпитализированных пациентов с коронавирусом

За сутки показатель вырос в три раза
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми продолжает расти число зараженных ковидом. Отмечается, что из 67 человек, у которых за сутки подтвердился коронавирус, 31 был госпитализирован в больницы. Отметим, что днем ранее этот показатель равнялся 12.

Всего ковид был подтвержден у 174 250 жителей Коми. Побороли вирус 170 658 человек, что больше на 134 выздоровевшего, чем было сутками ранее. Скончались от осложнений 3 202 пациента.

Ранее глава Коми выразил обеспокоенность тем, что жители Коми переносят ковид тяжелее. об этом свидетельствует занятость коек в инфекционных отделениях.

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