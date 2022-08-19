День Республики Коми-2022: программа мероприятий на 20-22 августа в Сыктывкаре

Фото: архив КП.

В Республике Коми грядет торжественное празднование столетнего юбилея региона. Ближайшие три выходных дня, 20-22 августа 2022 года, жители и гости столицы нашего края будут гулять на разных площадках.

Программа запланирована обширная: приезд именитых звёзд, грандиозная шоу-программа на Стефановской площади, шоу фейерверков, межрегиональная ярмарка, спектакли и концертные программы, музейные сюрпризы и специальные развлечения для детей и молодежи.

А чтобы вы не потерялись в этом водовороте событий, представляем афишу на 20-22 августа 2022 года. Не потеряйте!

20 августа.

21 августа.

22 августа.

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