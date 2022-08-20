«Готовы на 80%»: четырёхчасовая шоу-программа в столице Коми должна пройти на одном дыхании

Кажется. что шоу соберет большую часть юных дарований столицы. Фото: Нина ЮШКОВА

Вчера в Сыктывкаре прошла костюмированная репетиция шоу «Коми, объединяя времена». Более 200 участников, среди которых – 150 спортсменов, собрались на арене Школы спортивного резерва, чтобы в полном масштабе прогнать свои программы.

Репетиции проходят с 4 августа и занимают почти целый день. Фото: Нина ЮШКОВА

Спортсмены разного направления – художественной гимнастике волейбола, баскетбола и других отрабатывали "Темп", посвящённый спортивной жизни Коми. В день столетия региона, 22 августа, к юным дарованиям присоединиться певица Лариса Долина.

Тренеры обсуждают репетиционные моменты. Фото: Нина ЮШКОВА

Режиссер-постановщик из Москвы Георгий Новиков отметил, что в номере объединён весь спортивный потенциал республики, будут представлены успехи и заслуги региональных спортсменов прошлых лет. Он также добавил, что была идея представить в концертной программе лыжников, но они идею не поддержали, от участия отказались.

Режиссёр-постановщик Георгий Новиков. Фото: Нина ЮШКОВА

– Мы на 80% уже готовы! Завтра выходим на разводную репетицию на площади, где и нагоним остальные 20%. Приглашённые звёзды приедут день в день, участники с ними встретятся за кулисами и, конечно, на сцене, – улыбается Георгий.

В беседе с редакцией «Комсомольской правды – Коми» Георгий Новиков рассказал, что за пару лет плотной работы с учреждениями культуры и искусства Коми с обеих сторон сложилось полное взаимопонимание – республиканские театры и филармония, Минкультуры и другие.

– Национальный колорит, богатый эпос, который даёт ходы для драматургии и хорошие образы, талантливые творческие люди, которых в Коми очень много – благодаря этому получается делать интересные программы. Сейчас мы задействовали много визуальных средств – световое оборудование, видеоэкраны, для которых готовился специализированный контент – кадры хроники, изображения на основе работ Юрия Лисовского, обработанные для видеосопровождения «этноблога».В программе будет звучать и национальный язык, – подмечает режиссёр.

Репетиция с бубном! Фото: Нина ЮШКОВА

Помимо звёзд российской эстрады, спортсменов, танцоров, студентов и волонтёров, на шоу выступят артисты ансамбля «Асъя кыа» и Театра оперы и балета Коми. Для выступлений используют более трех тысяч реквизитов, для выступающих подготовили тысячу костюмов. Часть декораций была создана конкретно для грандиозного шоу, а для оформления номеров пригодились костюмы из фондов региональных театров.

Детки выучили свои номера. Ох, какая красота нас ждёт! Фото: Нина ЮШКОВА

Над постановкой работают приглашенные хореографы Ульяна Бачерникова и Роман Андрейкин. Ульяна Бачерникова балетмейстер, режиссер по пластике в драматических и музыкальных театрах Москвы, известна как главный балетмейстер Кремлёвской ёлки и фестиваля «Алые паруса». Роман Андрейкин – балетмейстер, режиссер по пластике в музыкальных и драматических театрах Москвы, лауреат премии «Золотая Маска».

Молодёжи точно нравится концертная программа! Фото: Нина ЮШКОВА

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