В Коми финно-угры России представили особенности национальной кухни

Удмурты готовят перепечи. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В Этнокультурном парке в с. Ыб на гастрономическом фестивале финно-угорских народов «Шаньгафест» представители финно-угорских народов встретили на своих подворьях жителей Коми. На протяжении всего дня проходили мастер-классы, выступления приезжих коллективов, мастеровая ярмарка, можно было попробовать кухню финно-угров. Желающие могли посмотреть фильмы финно-угорского кинофестеваля «Туйвеж».

Гости фестиваля из Удмуртии рады встрече со старыми друзьями. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В подворьях кипела настоящая аутентичная жизнь – каждый мог попробовать себя в традиционном ремесле. Например, ижора учили собравшихся росписи и штамповке на ткани.

Роспись по ткани. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Удмурты предлагали вместе сготовить перепечи с капустой и луком. Также показывали, как сварить свой ячменный напиток «варсь».

Варсь Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Мари готовили выпечку с коноплёй и лепешки с крупой – Шурашан мелна. Помимо финно-угорской, была представлена дагестанская и татарская кухни. В кафе «Финноугория» можно было отведать саамский обед, однако, стоила трапеза недёшево – 2500 рублей.

Печорский район Коми развернул в этнопарке праздник рыбного пирога – угощали черинянем с сёмгой и предлагали чай с вареньем и ягодами, учили ловить рыбу удочками, мастерили поделки и показывали красоту мезенской росписи.

Печорцы угощали! Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Особым событием стала церемония закладки капсулы с традиционными сверенными рецептами финно-угорской кухни для потомков. От нашей республики в неё закинули рецепт ляза.

Заложили капсулу с рецептами потомкам. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Детей тоже ждала обширная программа. Помимо основных развлечений Этнопарка – тропы охотников, коми забав – выступал Театр кукол из Воркуты, который как всегда был на высоте и особенно порадовал юных зрителей.

В конгресс-холле за круглым столом обсудили «Кухню регионов России – культурное наследие страны».

Несмотря на то, что гостей было не очень много, участники фестиваля отметили хороший уровень организации и особую атмосферу, которая на протяжении фестивальных дней царила среди участников.

Дмитрий Harakku-Зайцев Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

– Хорошо, что сегодня удалось пообщаться с интересными и интересующимися людьми, мы смогли уделить участникам больше времени, чем обычно. Такого рода фестивали поистине сближают родственные народы, – поделился своими впечатлениями представитель ижора Дмитрий Harakku-Зайцев.

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