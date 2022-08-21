Прокатились с ветерком: после двухлетнего перерыва в Сыктывкаре наступила долгожданная «Велоночь»

В минувшую субботу, 20 августа, в столице Коми после двухлетнего перерыва, вызванного коронавирусными ограничениями, прошла масштабная, любимая многими горожанами, акция «Велоночь-2022». По данным организаторов, в спортивном мероприятии, посвящённом столетнему юбилею Коми края, приняли участие порядка пяти тысяч человек. Вместе с велосипедистами прокатилась и «Комсомолка».

Время наслаждения

Старт велопробега был запланирован на 18:30, однако жители и гости Сыктывкара стали собираться на Стефановской площади задолго до начала акции. Благо, солнечная, непривычно тёплая для второй половины августа, погода шептала: «Доставай железного коня и бегом кататься!»

Регистрация участников стартовала в 17:00. Но даже после старта поток велосипедистов, желающих зарегистрироваться, не иссякал, что дало повод для шуток ведущих: «Из Пыёлдино, видимо, добирались».

– И обязательно одолейте весь маршрут, – цепляя на запястье бумажный браслет с порядковым номером, напутствовал регистратор. – А то возьмут браслетик, хитрецы, а потом заруливают в ближайшую пивнушку и приходят только на розыгрыш.

«Свежие» участники плавно вливались в широкую и длинную велоколонну, но почти сразу улица Ленина стала местом серьёзной «пробки» из-за весьма плотного трафика, однако после поворота на Пушкина движение стало более весёлым. Вот оно – время кайфа и наслаждения велопрогулкой по ровной дороге с ветерком и комфортом!

– Ну хоть родной Сыктывкар посмотрим, – сказала своему спутнику накручивающая педали девушка. – А то специально так не поехали бы.

«Я еду на красный»!

Горожанки с собачками на поводке, мужчины с маленькими детьми в велокорзинках, велосипедисты с громкоиграющими попсу колонками, маломобильные горожане в колясках, малыши и пенсионеры, а также подростки, наряженные в костюмы – все усердно крутили педали и, что приятно, уважали других участников в колонне, либо вежливо обгоняя, либо галантно пропуская вперёд самых шустрых.

– А-а-а-а, я еду на «красный»! Ух-ты, я могу пересечь «двойную сплошную»! О, мне не надо включать «поворотник», – многие велосипедисты (преимущественно дамы) радовались, как дети, уникальной возможности «нарушить» ПДД.

Кстати, вдоль всего маршрута дежурили волонтёры, безопасность дорожного движения обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции. Именно им пришлось практически на всех перекрёстках успокаивать пешеходов и водителей, которых почему-то велоакция застала врасплох – горожанам стояли и ждали проезда всех участников велопробега и только потом переходить дорогу или же ехать дальше.

Добрая история

Велопрогулка завершалась там же, где и началась, – на Стефановской площади. По данным организаторов, велосипедисты проехали 10 км пути, однако скриншоты трекеров в соцсетях доказали, что протяжённость маршрута составила от 7,9 до 8,2 км.

В любом случае неспешное преодоление всего пути заняло порядка 30-40 минут «кайфового полёта», делятся эмоциями участники.

После того, как практически вся колонна пересекла финишную черту, состоялся розыгрыш призов. Спонсоры подготовили чудесные подарки: дорогие велосипеды, взрослые и детские самокаты, сертификат на 200-литровый пруд, страховой сертификат на 100 тысяч рублей, квадрокоптер, робот-пылесос и телевизор.

Между тем, душевный вечер ознаменовался весьма доброй историей. На сцену за своим призом – детским самокатом – вышел 12-летний Ярослав вместе с мамой, которая рассказала, что счастливый браслет её сыну подарил «мужчина в чёрной кепке». Щедрому сыктывкарцу от души аплодировала вся площадь.

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