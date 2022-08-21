В юбилейной «Велоночи – 2022» в Сыктывкаре приняли участие более пяти тысяч человек

Фото: пресс-служба главы Коми

В 2022 году участниками «Велоночи» стали более пяти тысяч человек, подвели итоги в пресс-службе главы Коми. В этот раз заезд приурочили ко Дню рождения республики, которая отметит свое столетие. Старт мероприятию дал глава региона Владимир Уйба.

В заезде принимали участие жители республики разных возрастов – от самых маленьких до пожилых, некоторые нарядились в специальные костюмы.

Стартовали участники на Стефановской площади, затем проехали по Ленина, Пушкина, Сысольскому шоссе, Морозова, Димитрова, Октябрьскому проспекту, Куратова, Ленина, а затем вернулись на Стефановскую площадь. Всего им удалось преодолеть 10 км пути.

На самой площади власти соорудили палатку, где можно было проверить велосипед и колеса на исправность. После окончания заезда состоялся розыгрыш призов.

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