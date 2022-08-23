На любой вкус и цвет — от книжек до одежды: в Сыктывкаре прошла масштабная ярмарка прямо в центре города

Вещевой интерес. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В столетие Коми в Сыктывкаре развернулась ярмарка, на которую съехались мастера и торговцы со всей республики и ближайших регионов. Около палаток яблоку не было места упасть — кажется, за покупками съехались люди со всего города.

Волшебная береста в руках мастера превращается в предметы быта. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Мастера и мастерицы из районов региона удивляли своими творениями. Инга Медведникова из Княжпогосткоого района из работает в Доме детского творчества Емвы, а в свободное от работы время увлекается выделкой изделий из бересты, поясоплетением на бердо и созданием сувениров-оберегов. Кажется, что не существует такого направления, которое не в силах осилить Инге Николаевне.

Куколки в руках Маргариты Ермолиной из Визинги обретают душу — у каждой свой характер, одежда, любимые занятия. Вот, например, сидит бабушка и вяжет теплый свитерочек, а молодушка с граблями на сенокос собралась. Для своих кукол Маргарита Ае5ксандровна создаёт аксессуары: настоящие корзиночки из лозы и бересты, сани, элементы традиционной коми одежды, а также различные предметы быта. Так дети могут полностью погрузить свои игрушки в аутентичную деревенскую жизнь.

Куклы из Визинги. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

С Усть-Цильмы приехала в Сыктывкар молочная продукция, которая тотчас же была раскуплена — к обеду оставались лишь кефир, сливки и творог. Особенно быстро раскупили любимое многими усть-целемское масло. Представили свои продукты и крупные столичные предприятия.

Целая ярмарочная полоса была занята мёдом, который был родом не только из нашей республики, но и с других регионов. Так, пчеловод из Кировской области приехал в Коми не один — он привёз пчёл, которые летали вдоль своих сот прямо на его лавке. Милые пчёлки были словно ручными, их даже не смущали дети, которые то и дело подбегали посмотреть на то, как же получается вкусный медок.

Пчёлы прямо на глазах у покупателей делают мёд. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

А ещё из Кировской области завезли одежду: так улица Бабушкина, где и проходили продажи, перенеслась в начало 2000-ых — люди примеряли приглянувшуюся вещь, стоя на картонках. Ностальгия...

Из Удмуртии резчики по дереву мастерской «Муравейник» привезли свои изделия — кухонную утварь — на любой цвет и вкус. Ложечки, плошки, тарелки и разделочные доски и из рябины, и из берёзы. Красота неописуемая!

Мастера «Муравейника» радуют хозяюшек. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Конечно, продовольственные лавки были в полном изобилии. Соседи из Нарьян-Мара предлагали деликатесы — продукты из оленины и рыбы.

Напротив Центрального бассейна у часов собрались люди читающие на книжной выставке-ярмарке «Алая лента». С утра до 16:00 сыктывкарцы могли провести в компании с авторами произведений — детские литераторы Захаром Бучинцевым и Анастасией Сукгоевой, художником-этнофутуристом Юрием Лисовцевым. Любовь Ануфриева рассказала, как развить поэтическое воображение, также можно было на площадке даже послушать стихотворения из уст поэтов — Елены Афанасьевой, Марии Размысловой, Владимира Сушкова.

Книжная выставка-ярмарка «Алая лента» Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Детская библиотека «Маршаковка» подготовила для юных умов интересные площадки — ребята могли научиться сами создавать мультфильмы, поиграть в коми игры и познакомиться с интересными произведениями.

Маршаковка встречает гостей. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

К слову, каждый сегодня может найти для себя всё, что пожелает — и перекусить, и приодеться, присмотреться к изделиям декоративно-прикладного творчества, закупить книжки и необходимые для быта товары.

Настоящий рай для сыктывкарских модников. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

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