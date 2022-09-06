«Боль большая»: в Коми похоронят трагически погибшего кандидата в депутаты Алексея Вокуева

Фото из личного архива Алексеея В.

В Печоре похоронят скончавшегося Алексея Вокуева - кандидата в депутаты районного совета от КПРФ. О дате прощальной церемонии сообщила его жена Людмила. По ее словам, в последний путь ее мужа проводят сегодня, 6 сентября, в 12:00.

Скоропостижная смерть молодого отца стала неожиданностью для всех. На момент смерти Алексею Вокуеву было всего 36 лет. Он строил большие планы на будущее, хотел избраться в райсовет и любил свою работу. Однако внезапная болезнь перечеркнула в один миг всё.

- Большая беда. Леша был светлым, добрым и общительным человеком, - вспоминают о нем близкие.

По словам Людмилы, ее муж умер от внезапной сердечной смерти, от которой ежегодно погибает почти 300 тысяч россиян. Она обратилась ко всем, кто интересуется обстоятельствами гибели Алексея, с просьбой проявить сочувствие и не задавать лишних вопросов.

- Я понимаю, у вас тоже всех шок, непонимание... Мне совсем не просто... Я выставляю причину смерти, просьба, завтра не надо лезть мне в душу, хорошо... Я не знаю, что будет со мною завтра, как себя буду вести и чувствовать, мне будет не до ваших расспросов, - написала она в соцсетях.

Добавим, что у мужчины остались два сына.

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