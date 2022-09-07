«300 носков, а ноги все равно мерзнут»: родители воспитанников детсада в Коми боятся за здоровье своих детей

Фото: архив "КП"

В Емве родители боятся за здоровье своих детей. По их словам, в детский садик в Ачиме, в который ходят их чада, очень холодный и можно запросто заболеть. Родители жалуются, что даже многослойная одежда не спасает от холода.

Такая же ситуация и в школе, говорят другие горожане.

- 300 носков, а ноги все равно мерзнут, - жалуются горожане.

- Пока не вожу в сад, жалко и боялась, что заболеет ребенок, - пишет обеспокоенная мама.

Другие же жители Емвы говорят, что холодно и в квартирах. Они требуют включить отопление и не морозить людей.

В свою очередь добавим, что отопление начали подавать уже сегодня. Власти обещали, что в скором времени тепло станет везде.

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