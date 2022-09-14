«Копьём на медведя, через реку с шестом, рубили брёвна и жгли костры»: на Празднике охотников в Еремеево мужики показали, на что способны

Охотником быть — мало научиться, им нужно родиться! Так в Еремеево живут потомственные промысловики, которые как и прежде собираются вместе перед началом охоты и делятся опытом. Фото: Нина ЮШКОВА

По всей России знают, самые сильные охотники живут в северных районах Коми – без сомнений. Молчаливые, суровые, морозоустойчивые, бесстрашные. Неудивительно, что именно в нашей республике появился «Вöралысьяслöнгаж» – Праздник охотника в переводе с коми. Местом его проведения выбрана уникальная деревня Еремеево Троицко-Печорского района. Мы расскажем, как в минувшую субботу, 10 сентября, профессиональный праздник отметили промысловики и поборолись за звание лучшего.

Гостеприимные еремеевцы ждут всех вновь на празднике охотников через два года. Фото: Натальи и Евгения Юшковых

Пять братьев

Северные охотники совестливые, честные. Они знают все секреты промыслового мастерства, которые им передавали их отцы и деды из поколения в поколение, и эти знания они бережно сохранили до наших времён. Начиная с XVIII-XIXвека, верхнепечорские и илычские охотники собирались для согласования маршрутов при походах Урал. Северные охотники совестливые, честные. Дабы избежать конфликтов и обиды, мужики учитывали интересы друг друга, договаривались за костром обо всём, обговаривали все нюансы.

Традиции в деревне Еремеево живы и по сей день. До сих пор используются камусные лыжи, охотники носят нагрудный лузан, который защищает от любой непогоды, промысловики следуют охотничьим приметам и промысловым культам. Там гордятся своими предками, местными составлено генеалогическое древо, которое начинается с основателя села– Еремея Бажукова.

По легенде первыми заселенцами приилычских территорий стали пять братьев-охотников: Еремей, Максим, Ефим, Гаврил, Антон. Они заприметили богатые рыбой и дичью места и уже не могли покинуть Богом благословенный край. Сейчас сохранилась лишь деревня Еремеево – кладезь коми традиций, живущих в созвучии с современностью.

Под команду

В этом году Праздник охотников как обычно выпал на вторую неделю сентября. В преддверии основных событий все участники встретились по традиции 9 сентября вечером у костра дружбы: познакомились, присмотрелись друг к другу и закружились в Еремеевском марше (ранее название – Ылыдзса марш, по-русски Ылычский марш).

Краевед Галина Уляшова рассказала об истории этого удивительного действа. Относительно молодой марш появился на Илыче в 40-ых годах ХХ века, во времена, когда в районе начались лесозаготовки, сотни людей разных национальностей приехали осваивать Север. Сложное время, хлопотное. Работали много, от рассвета до заката.

– Куда же без досуга? В свободное время рабочие знакомили местных со своей культурой. Именно так можно объяснить то, что в танце есть фигуры из известных «Барыни», «Польки», «Краковяк» и других танцев. Почему марш? Проходки делаются под команду ведущего, он под игру гармониста объявляет, какое движение следует выполнять, – рассказывает Галина.

Раньше хороводы водили летом на берегу Илыча, а зимой собирались в большом доме Анны Уляшевой в деревне Максим. Молодёжь и пожилые люди плясали, а дети наблюдали за всем с полатей, запоминая движения хороводного танца.

Гостеприимная природа

Вернёмся к празднику. Утром 10 сентября на конференции участники праздника обсудили туристические возможности муниципалитета. Потенциал колоссальный! Вы только представьте, как богата Троицко-Печорская земля! Невероятная лосеферма в Якше (между прочим, первая в мире), самый крутой Печоро-Илычский государственный заповедник с его известными столбами выветривания – одним из семи чудес России столбами Маньпупунёр, да и чего только стоит побывать в красочной деревне Еремеево! Где и красота, и лепота, и гостеприимные жители, и невероятная улыбка и ласка природы, и просто блаженное отключение от внешнего мира.

Скучать никому не приходилось. Здесь развернулись площадки со всевозможными мастер-классами: гостей учили делать пояса, обереги и сувениры, вязали круглые половики из уже отслужившей одежды, выделывали шкуры. Гостеприимные еремеевцы угощали национальными блюдами: наваристой ухой и похлебкой из дичи, выпечкой, поили вкусным чаем. Все желающие могли бесплатно подкрепиться и в то же время познать гастрономические особенности илычцев. Талантливые троицко-печорские артисты радовали своими выступлениями: еремеевский хор «Коми ань», коллектив художественной самодеятельности СДК «Приуральский», группа «Сударушка» из Троицко-Печорска, вокальный ансамбль «Ловья ва» из села Усть-Илыч, гармонист Виталий Растворов из сеела Покча.

Во что бы то ни стало

На состязаниях «Челядьлӧн ордйысьӧм» (Первый среди детей) выбрали самого проворного охотника среди детей. Проверяли умения основательно – мастерили шалаши, переносили дрова, прыгали через нарты и выявляли самого меткого стрелка.

Сделать шалаш из веток - целое искусство! Фото: Натальи и Евгения Юшковых

Самое ожидаемое действо – «Медбур кыйсьысь» (Лучший охотник) – сопровождалось традиционными конкурсами. «Керыштам кер» (Разрубим бревно) – на скорость рубили бревно, «Ӧзтыны бипур» (Разжечь костёр) – быстро и правильно разжигали костер, «Шыöнвöрсапемöсвылö» (На лесного зверя с копьём) – кидали копьем в импровизированного медведя, «Стöчалыйсьысь»(Меткий стрелок) – из винтовки поражали цель, «Рöдвуж пас» (Родовой знак) – изображали свой родовой знак, «Зiбъясь м н-ювом н» (Через реку с шестом) – на лодке переплывали реку, «Лэчоктӧм» (Силки) – устанавливали ловушку на рябчика.

Сильные и отважные охотники переплывают реку с помощью шеста! Фото: Натальи и Евгения Юшковых

В этом году появились новые соревнования: «Пончом» (Собачий шалаш) – охотники сооружали шалаш для своего верного компаньона – собаки, а также определяли по запаху траву – «Тöдмавнытурун» (Узнать траву).

Сделать шалаш из веток - целое искусство! Фото: Натальи и Евгения Юшковых

В итоге всех состязаний лучшим охотником был признан уроженец Троицко-Печорского района, Евгений Парнев из Ухты. Он перенял навыки охоты и рыбалки от своего отца Парнева Иван Миш.

Фото: Наталья Юшкова

А вечером состоялся Литературный привал, посвящённый творчеству Геннадия Юшкова. Вы знали, что любимая песня финно-угорских народов «Марья моль» родилась в деревне Еремеево? Писателя впечатлило, как еремеевские девушки делали тёмное ожерелье из семян пионов.

Вова Трошев со своим ансамблем собрал полный зал! Фото: Наталья Юшкова

Конференция плавно перетекла в концерт знаменитого молодого артиста Владимира Трошева и его коллектива «Исерга». Приезжие и илычцы гуляли всю ночь и обещали друг другу во что бы то ни стало вновь встретиться через два года на следующих охотничьих состязаниях.

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