Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2022 9:00

В республике число заболевших опасной болезнью в Коми резко выросло

За сутки в Коми у 295 человек обнаружили коронавирус
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По информации портала стопкоронавирус.рф, в Коми за прошедшие сутки зарегистрировали 295 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 10 сентября выявлено всего 178 339 пациентов с коронавирусом.

Число госпитализированных за сутки составило 40 человек. Выздоровели – 55 пациентов, всего – 173 665.

Число погибших осталось на прежнем уровне – 3 209 человек. Новых погибших, по предоставленным данным, выявлено не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более 178 тысяч случаев заражения COVID-19 было подтверждено за два года пандемии в Коми (подробнее)

Интересное