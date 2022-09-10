В республике число заболевших опасной болезнью в Коми резко выросло

Фото: архив КП

По информации портала стопкоронавирус.рф, в Коми за прошедшие сутки зарегистрировали 295 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 10 сентября выявлено всего 178 339 пациентов с коронавирусом.

Число госпитализированных за сутки составило 40 человек. Выздоровели – 55 пациентов, всего – 173 665.

Число погибших осталось на прежнем уровне – 3 209 человек. Новых погибших, по предоставленным данным, выявлено не было.

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