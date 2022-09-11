Какая польза грибов для организма человека

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Осень - это пора грибов, за которыми с удовольствием сейчас охотятся жители Коми. Кроме занимательной прогулки по лесу грибы ценны для человека и другими свойствами. В Роспотребнадзоре Коми рассказали о восьми причинах съесть грибы прямо сейчас.

Первая причина

Грибы содержат витамин D. Этот витамин положительно влияет на наше настроение и поддерживает здоровье костей.

Вторая причина

Витамины группы В необходимы нам для сохранения энергетического баланса. Белые и вешенки содержат довольно много витаминов В2 и В3. Еще грибы богаты медью, которая также важна для поддержания сил и активности.

Третья причина

Известно, что шиитаке полезны для мочевого пузыря из-за большого содержания в них селена.

Четвертая причина

Есть некоторые исследования, демонстрирующие, что белые грибы могут благотворно влиять на иммунитет. Это происходит в том числе благодаря пребиотическим веществам, которыми они богаты. Пребиотики активизируют рост полезных бактерий в кишечнике.

Пятая причина

Все грибы содержат клетчатку, которая снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца и пищеварительной системы. Также в них есть и калий, который благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Например, портобелло содержат столько же калия, сколько и бананы.

Шестая причина

Клетчатка, содержащаяся в грибах, помогает поддерживать оптимальный баланс сахара в крови, что снижает риск развития сахарного диабета второго типа.

Седьмая причина

Грибы имеют высокую пищевую ценность и практически не содержат калорий. Это идеально, если вы хотите похудеть или поддерживать здоровый вес. С небольшим количеством калорий вы получаете много питательных веществ и чувствуете себя сытыми в течение длительного времени.

Восьмая причина

Известно, что фрукты и овощи содержат много антиоксидантов, защищающих клетки организма от окисления. Грибы содержат столько же антиоксидантов, сколько красный перец.

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