Какая польза грибов для организма человека

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Осень - это пора грибов, за которыми с удовольствием сейчас охотятся жители Коми. Кроме занимательной прогулки по лесу грибы ценны для человека и другими свойствами. В Роспотребнадзоре Коми рассказали о восьми причинах съесть грибы прямо сейчас.
Первая причина
Грибы содержат витамин D. Этот витамин положительно влияет на наше настроение и поддерживает здоровье костей.
Вторая причина
Витамины группы В необходимы нам для сохранения энергетического баланса. Белые и вешенки содержат довольно много витаминов В2 и В3. Еще грибы богаты медью, которая также важна для поддержания сил и активности.
Третья причина
Известно, что шиитаке полезны для мочевого пузыря из-за большого содержания в них селена.
Четвертая причина
Есть некоторые исследования, демонстрирующие, что белые грибы могут благотворно влиять на иммунитет. Это происходит в том числе благодаря пребиотическим веществам, которыми они богаты. Пребиотики активизируют рост полезных бактерий в кишечнике.
Пятая причина
Все грибы содержат клетчатку, которая снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца и пищеварительной системы. Также в них есть и калий, который благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Например, портобелло содержат столько же калия, сколько и бананы.
Шестая причина
Клетчатка, содержащаяся в грибах, помогает поддерживать оптимальный баланс сахара в крови, что снижает риск развития сахарного диабета второго типа.
Седьмая причина
Грибы имеют высокую пищевую ценность и практически не содержат калорий. Это идеально, если вы хотите похудеть или поддерживать здоровый вес. С небольшим количеством калорий вы получаете много питательных веществ и чувствуете себя сытыми в течение длительного времени.
Восьмая причина
Известно, что фрукты и овощи содержат много антиоксидантов, защищающих клетки организма от окисления. Грибы содержат столько же антиоксидантов, сколько красный перец.
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