«Впечатляет!»: сыктывкарский астроном-любитель поделился красивыми фото восхода планет

Луна, луна! Фото: Виталий Тимушев.
Сыктывкарский астроном-любитель Виталий Тимушев поделился с подписчиками свежими снимками звёздного неба. Героями красивой фотосессии стали Луна и Юпитер.
Напомним, житель Эжвинского района Сыктывкара Виталий Тимушев увлекается астрономией с самого детства. И вот уже пять лет показывает красоты бездонного мира всем желающим совершенно бесплатно.
Фото: Виталий Тимушев.
Благодаря увлечению эжвинца его подписчики могут в режиме онлайн любоваться звёздами и планетами.
Фото: Виталий Тимушев.
– Сегодня Луна взошла вместе с Юпитером. Красиво смотрится даже без телескопа, – подписал очередной пост Виталий.
Фото: Виталий Тимушев.
Подписчики реагируют с большим удовольствием.
– Снимок супер! Луна впечатляет! – написал Анатолий Радион.
– Эта точечка Юпитер! – удивляется Ольга Гаврильчук.
Фото: Виталий Тимушев.
Кстати, ранее астроном-любитель поделился удивительным таймлапсом восходящей луны. На эту красоту можно смотреть бесконечно!
Фото: Виталий Тимушев.
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