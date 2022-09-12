«Впечатляет!»: сыктывкарский астроном-любитель поделился красивыми фото восхода планет

Луна, луна! Фото: Виталий Тимушев.

Сыктывкарский астроном-любитель Виталий Тимушев поделился с подписчиками свежими снимками звёздного неба. Героями красивой фотосессии стали Луна и Юпитер.

Напомним, житель Эжвинского района Сыктывкара Виталий Тимушев увлекается астрономией с самого детства. И вот уже пять лет показывает красоты бездонного мира всем желающим совершенно бесплатно.

Фото: Виталий Тимушев.

Благодаря увлечению эжвинца его подписчики могут в режиме онлайн любоваться звёздами и планетами.

Фото: Виталий Тимушев.

– Сегодня Луна взошла вместе с Юпитером. Красиво смотрится даже без телескопа, – подписал очередной пост Виталий.

Фото: Виталий Тимушев.

Подписчики реагируют с большим удовольствием.

– Снимок супер! Луна впечатляет! – написал Анатолий Радион.

– Эта точечка Юпитер! – удивляется Ольга Гаврильчук.

Фото: Виталий Тимушев.

Кстати, ранее астроном-любитель поделился удивительным таймлапсом восходящей луны. На эту красоту можно смотреть бесконечно!

Фото: Виталий Тимушев.

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