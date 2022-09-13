«Люди стали более подкованными»: сыктывкарский волонтёр финпросвещения учит не попадаться на уловки мошенников и банков

Сыктывкарец Олег Гарбуз уверен: если есть финансовые цели, то и финансовая грамотность не за горами! Фото: личный архив.

Волонтёр финпросвещения – довольно новое для России направление. «Финансовый» доброволец меняет мир к лучшему не так быстро и очевидно, как его коллеги из других сфер, но результаты его работы видны и спустя годы. Мы пообщались на эту тему с одним из самых активных волонтёров финансового просвещения в Сыктывкаре Олегом Гарбузом.

Миссия – просвещать

Олег Гарбуз около 20 лет отдал финансовой сфере, работал в коммерческих банках и госструктурах. Последние годы он помогает людям разобраться с личными финансами в качестве консультанта.

Фото: личный архив.

– В октябре 2019 года я увидел объявление о том, что набирается группа по обучению консультантов-методистов по финграмотности в Финансовом университете при правительстве РФ, другими словами – будущих волонтёров финпросвещения. Новость меня зацепила, я оставил заявку, начал обучение. Через несколько месяцев прошёл тестирование и начал проводить первые мероприятия – это обязательное условие для получения сертификата, – говорит Олег.

По словам специалиста, самое главное для волонтёра – делиться опытом, чтобы слушатели могли воспользоваться и применить его в повседневной жизни.

Фото: личный архив.

– Когда ты не привязан к коммерческой структуре и тебе не нужно продавать финансовые услуги, у тебя появляется свобода рассказывать о финансах объективно. Можно раскрывать секреты и, тем самым, помогать людям не попадаться на многочисленные финансовые уловки, которыми изобилуют в том числе и банки, – говорит специалист.

Однако первые занятия оказались непростыми для начинающего волонтёра. Олег столкнулся с предубеждением слушателей: «Я всё знаю, зачем мне еще и лишняя информация?». Кроме того, на первых порах был страх выступать перед публикой.

– У большинства людей страх публичных выступлений схож со страхом смерти и, наверно, так оно и есть. Важно этот барьер перешагнуть. После первых пяти занятий можно было констатировать: этот этап пройден. Шаг за шагом закреплялась уверенность, и пропадал страх, – вспоминает спикер.

Фото: личный архив.

Твёрдое нет

В этом году активность слушателей повысилась, отмечает наш собеседник. Люди стали пытаться разобраться в хитросплетениях макроэкономики, чтобы понять, как она влияет на личные финансы. Ещё несколько лет назад такого интереса к сложным темам не было вовсе.

– В мире начали нарастать кризисные явления: падение ВВП, рост инфляции и так далее. Люди на своём кошельке стали ощущать последствия неверных действий со стороны, к примеру, финансовых организаций. Теперь им важно понять, как получить достоверную информацию, чтобы в любом банке или в страховой компании ответить твёрдое нет на навязывание ненужных услуг или невыгодных условий. Люди становятся более подкованными, – радуется специалист. – Моя задача научить не попадаться на уловки мошенников и недобросовестные продажи различных фининститутов. Я всегда повторяю: любые слова про высокую доходность должны включать «красную лампочку» в голове: «Что-то тут не то».

Слушатели Олега признаются, со свежим взглядом на деньги они получают возможность выходить на новый, качественный уровень жизни.

– Например, человек узнал, что график выплат по ипотеке, – не догма. Можно и даже нужно гасить ипотеку с опережением графика. Также часто люди по-новому начинают смотреть на свои кредитные обязательства, проводят ревизию долгов, снижают долговую нагрузку. В итоге выигрывает семейный бюджет, а не банки, – говорит волонтёр. А ещё традиционно после занятия люди задумываются о будущей пенсии, а затем начинают копить и откладывать, используя простые методики.

Фото: личный архив.

По мнению сыктывкарца, волонтёрская работа – не игра в одни ворота, а система win-win.

– У меня появляется возможность постоянно взаимодействовать с аудиторией, а навыки публичных выступлений помогают быть в тонусе. Проводя мероприятия, ты учишься сам, потому что в финансовой сфере всё быстро меняется, нужно держать руку на пульсе. Некоторые слушатели семинаров потом приходят ко мне на индивидуальные консультации. А после занятий я получаю большое моральное удовлетворение, потому что люди приходят не для галочки, а самостоятельно. Всё не зря. И если люди хотя бы перестанут вкладываться в финансовые пирамиды в погоне за богатством, – уже хорошо, – подытожил спикер.

Прямая речь

– Для большинства населения, термин «финансовая грамотность» вызывает скуку. На деле, если у человека есть финансовые цели, то нужно уметь обращаться с деньгами. Цели нет – живи, как хочешь. Куда-нибудь мы обязательно и так попадём. У меня появились цели, появилась и финансовая грамотность. Поэтому советую всем: начните с цели, и всё приложится.

Фото: личный архив.

Компетентное мнение

– Сейчас актуальные финансовые знания и навыки становятся всё более востребованными. И без помощи специально подготовленных волонтёров в распространении подобных знаний не обойтись. Финансовые волонтеры – это и спикеры, и игротехники, и эксперты. Есть событийные волонтёры. Делясь своими знаниями, они не только безвозмездно помогают другим задуматься о своем финансовом благополучии, но и развиваются сами. Подсчитать количество волонтёров финансового просвещения в республике сложно, поскольку зачастую они нигде не зарегистрированы. Но потребность в волонтёрах есть, – говорит руководитель Регионального центра повышения финграмотности Наталья Ружанская.

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