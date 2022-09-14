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Здоровье14 сентября 2022 8:25

В Коми еще 318 человек заразились коронавирусом

Это новый рекорд за долгое время
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми с начала пандемии выявили 179 594 факта коронавируса. Также за сутки в республике были зарегистрированы новые факты заражения ковидом.

За последние 24 часа выявили 318 новых случаев болезни. Выписано по выздоровлению на текущую дату 173 783 человека, в том числе за сутки – 24. За все время пандемии скончались от коронавируса 3 209 пациентов. В стационары были госпитализированы 46 жителей Коми.

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