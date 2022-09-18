На сцене Коми национального театра заработала полиция души и помыслов

Фото: Национальный музыкально-драматический театр Коми

В Сыктывкаре состоялась премьера спектакля «Мозгоправы» (на коми «ВемВежысьяс») по мотивам пьесы Дмитрия Данилова «Человек из Подольска». Запоминающаяся постановка о том, что было бы с нами, если бы в мире существовало отделение полиции, которое заботится о том, чтобы человек проживал яркую, насыщенную жизнь, видел красоту города, который выбрал для себя, не впадал в уныние и не жил на автомате. На премьере побывала и «Комсомолка».

Серьезные полицейские. Фото: Национальный музыкально-драматический театр Коми

В пьесе поднимается очень важная тема – человек существует на автомате, попусту тратя своё драгоценное время на нелюбимые вещи, при этом и сам не стремится находить всё хорошее вокруг. Знакомо? Проснулись, добрались до малооплачиваемой работы, с нетерпением ждёте ухода домой, а свободное время тратите даже не на любимых людей, а на «кого придётся», ибо сил и желания что-то менять попросту нет.

Нетипичные «копы»

А тут появляется настоящая полиция души и помыслов, стоящая на страже контроля качества жизни, а не просто ведомство, которое следит, чтобы не нарушали правопорядок. В постановке «Мозгоправы» полицейские начитаны, предпочитают слушать только хорошую музыку, задумываются о смысле существования, но что самое нетипичное для страж порядка – они ведут себя, мягко говоря, безумно, их допрос кажется как минимум странным.

Очень смешной момент! Фото: Нина ЮШКОВА

Пытаясь выяснить личность человека из провинциального Зарайска, органы правопорядка разворачивают психологическую (читай – психоделическую) игру. Поначалу простого редактора, музыканта группы «Мокрый Пушкин» закидывают неожиданными вопросами: знаете ли вы, сколько людей живёт в Зарайске? В какой цвет окрашен подъезд? Что видите, когда добираетесь на работу?

Бывшая жена героя (в исполнение Ольги Деминской) и его нынешняя девушка (роль играет Карина Игнатова) делят Николая.Фото: Национальный музыкально-драматический театр Коми

Кажется, что очень простые вопросы задают стражи порядка, но сможете ли вы ответить на них сходу?

Искусство в массы

Очень символично, на протяжении всей постановки в центре внимания оказывается офорт Франсиско Гойи из цикла «Капричос», озаглавленный испанской пословицей «Сон разума рождает чудовищ». Автор гравюры на металле сопровождал творение следующим пояснением: «Когда разум спит, фантазия в сонных грёзах порождает чудовищ, но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусства и всех его чудесных творений», кажется, эти слова – главный посыл пьесы.

Может, всё происходящее лишь крик души в страшном сне несчастного жителя Зарайска? Он жил на автомате, его пытают стражи порядка и вразумляют своими безбашенными играми (кто знает, может они и вымышленные), в итоге человек просыпается и хочет что-то поменять в своей жизни.

Группа «Мокрый Пушкин» и бывшая героя. Фото: Нина ЮШКОВА

Тут полицейские не листают кодексы, а рассуждают о логике и заставляют полюбить абсурд не только задержанного, но и зрителей, знают посыл «Чёрного квадрата» Малевича, обсуждают музыкальные произведения. В этом отделении поют чудные песни и пляшут как сумасшедшие, а на стане красуется картина французского художника Анри Матисса «Танцы», которую так яростно критиковали современники художника.

Коми театр видит

«Человек из Зарайска» – типичный пример молодого человека, который не знает истории своего города, но восторгается заграничными местами, он называет себя творческим, но не замечает окружающей его красоты, злится на людей, обвиняет их в глупости, не попытавшись даже узнать их поближе. Становится жутко, что человек так растрачивает драгоценные годы молодости, а что ещё страшнее – таких людей очень много. Что самое страшное – иногда узнаешь в Николае себя.

Семён Горчаков и труппа. Фото: Нина ЮШКОВА

Молодой режиссер Семён Горчаков поразил своим видением пьесы «Человек из Подольска», так Коми национальный музыкально-драматический театр создал настоящий шедевр. Всё легко, комично и со смыслом. Александ Канев, играющий главного полицейского, влюбил в себя весь зал! Он и злился на нашего героя, замахиваясь на него полицейским жезлом, заставляет участвовать в абсурдных постановках и учит высокой культуре! Ангелина Шахова, исполняющая роль сексуальной женщины в погонах (по коми «ныв-баба полицейскэй»), влюбляет не только в себя нашего Николая, но и в искусство, в родной город. Они превышают свои полномочия, но тем самым заставляют работать нейроны мозга героя.

Дополняет сюжет «Человек из Надрайска», в потрясающем исполнении Ильи Карманова, уже культурно обогатившийся ранее нашими «копами». Его смешные реплики, подколы над несчастным редактором, всегда очень кстати. Все актёры театра были превосходны! Особо запомнилась рок-группа полицейских и до сих пор мучает вопрос, как же им удавалось сохранять серьёзные лица, когда происходил на сцене «трэш»?

«Человек из Зарайска» «Человек из Надрайска». Фото: Национальный музыкально-драматический театр Коми

Анжелика Елфимова очень качественно перевела пьесу на коми язык, использовала интересные обороты и смешные выражения, которые запомнились носителям национального языка.

Добрые и позитивные мысли не покидают и после просмотра пьесы. Поскорее хочется узнать всю историю своей местности, искренне полюбить свою жизнь, чтобы перестать быть даже чуточку похожим на «Человека из Зарайска».

Отзыв зрителя

– Ранее я смотрела фильм «Человек из Подольска» по одноимённой пьесе Данилова, в котором играют известные российские актеры. И когда узнала, что наш театр поставил спектакль по этой же пьесе, не задумываясь решила сходить на премьеру – посмотреть, как он справился. И он справился на отлично! Радуют режиссёрские находки, особенно с музыкальной группой, отличный юмор и игра актёров. Благодаря отличному синхронному переводу, зрителю, не понимающему коми язык, было также интересно смотреть спектакль, как и комиговорящей аудитории, – поделилась своими впечатлениями зритель Алина Александрова.

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