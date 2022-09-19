«Молодой, звонкий и такой задорный голос»: ухтинка покорила наставников шоу «Голос 60+» и спела с Ваенгой

Ухтинка попала в команду Елены Ваенги на шоу «Голос 60+» и спела вместе с ней

Ухтинка Вероника Илянина выступила на шоу «Голос 60+». Участница музыкального конкурса успешно прошла этап слепых прослушиваний и попала в команду Елены Ваенги.

Артистка ансамбля «Лысьва войт» исполнила композицию «Как за Доном, за рекой». Музыкальные способности и голос Вероники Иляниной не оставили равнодушным никого. Игорь Корнелюк, один из наставников, отметил, что голос конкурсантки молодой и звонки, будто «25+, а не 60+». Он признался, что хотел нажать красную кнопку, однако засомневался в том, что сможет по-настоящему чему-то научить опытную артистку.

— Ваш голос молодой, звонкий и такой задорный. Честно, у меня было желание повернуться с самого начала, но я понимал, что не смогу быть для вас наставником в полном объеме из-за вашего репертуара, — сказал певец.

Сама же Ваенга, ставшая наставником для Иляниной, была сдержана в комплиментах, однако спела отрывок песни вместе с ухтинкой.

За землячку болели сотни горожан, которые очень обрадовались успеху певицы.

— Очень переживали и болели за нашу певицу. Поздравляем, — пишет Галина.

Теперь Веронике Иляниной предстоит пройти следующие этапы на выбывание, чтобы победить на шоу.

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