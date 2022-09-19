В Коми зарегистрировано 365 новых случаев заражения COVID-19

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В Коми число заражений ковидом выросло на 365. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба России. Всего было зарегистрировано 181 375 фактов заболевания.

К счастью, за прошедшие сутки от коронавируса никто не умер. За всё время пандемии от инфекции выздоровели 174 260 пациентов. Последний показатель вырос за сутки на три пациента.

Госпитализация понадобилась ещё четырём жителям Коми. Они были доставлены в больницы в тяжёлом и среднем состоянии.

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