Синоптики пообещали в Коми усиление морозов

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В Коми 7 января пообещали понижение температуры до -34 градусов, гололед, изморози и порывистый ветер. Прогноз погоды передали синоптики ЦГМС.

По предоставленным данным, в целом по республике ожидается переменная облачность и небольшой снег. Скорость ветра составит 4-9 м/с. Температура воздуха максимально опустится в среднем на территории региона до -29...-34, в восточных районах местами -37...-42, в западных районах днем местами -22...-27°С.

В Сыктывкаре пообещали переменную облачность и небольшой ветер до 6 м/с. Температура ночью -30...-32, днем -25...-27°С.

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