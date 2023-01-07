Запечённая с клюквой и картофелем оленина: готовим по коми рецептам

Жаркое из оленины отличается изысканным и уникальным вкусом. Фото: Ксения ПОПОВА

Коми край – королевство оленей, пушистых снегов и редких вкусовых сочетаний. Речная рыба и лесные грибы и ягоды, монастырский или домашний хлеб и строганина, редька с квасом и морошка с сахаром – вот настоящая экзотика. Одно из самых ярких национальных кушаний – оленина, запеченная с картофелем и клюквой.

О том, что оленина приносит пользу, знают практически все. Продукт является основным в рационе северных народов, представители которого крайне редко страдают от заболеваний сосудов и сердца, да и вообще славятся отличным здоровьем. Оленина – настоящий подарок для худеющих, диетическое мясо обладает низким содержанием жиров, обладает полезными свойствами и отличается экологической чистотой. Его лучше всего тушить в сковороде с соусом или запекать.

Рецепт оленины, запеченной с картофелем и клюквой

ОЛЕНИНА (170 гр.), КАРТОФЕЛЬ (175 гр.), МОРКОВЬ (1 шт.), ЛУК РЕПЧАТЫЙ (40 гр.), ЖИР (10 гр.), КЛЮКВА (БРУСНИКА) (50 гр.), СОЛЬ, СПЕЦИИ (по вкусу).

Ингредиенты для вкусного блюда просты. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 1: подготовленное мясо порубить на кусочки с косточкой, выложить в смазанный жиром посуду.

Шаг 1. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 2: тушить в жарочном шкафу в собственном соку до полуготовности.

Шаг 2. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 3: добавить нарезанный крупными ломтиками картофель, морковь, рубленый репчатый лук, лавровый лист.

Шаг 3. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 4: через 10-12 минут добавить протертые ягоды брусники или клюквы, специи и довести до готовности.

Шаг 4. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 5: подавать на стол в этой же посуде.

Шаг 5. Фото: Ксения ПОПОВА

Приятного аппетита!

Нянь да сов! Фото: Ксения ПОПОВА

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