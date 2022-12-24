Вкусное, национальное, северное: блюда по коми рецептам, которые станут украшением новогоднего стола

Чем богаче новогодний стол, тем щедрее будет грядущий 2023-й! Фото: Екатерина САВЕНКО

Скоро все соберутся за праздничным столом в кругу родных, чтобы встретить Новый год. Подчеркнуть национальный колорит и уют праздничного стола поможет топ-5 блюд по коми рецептам, основу которых составляют продукты нашего северного региона.

Карпаччо для гурманов

Начнём с аперитива и закусок! Основным блюдом в рационе северных народов является оленина. Именно из замороженного мяса животного получается изысканная закуска, которая восхитит ваших гостей. Только торопитесь! Она очень быстро размораживается, а есть надо прямо сразу.

Карпаччо из оленины. Фото: Екатерина САВЕНКО

Нам нужна свежемороженая оленина, твёрдый сыр, лимон, редис, бальзамический уксус, оливковое масло, листья зелёного салата и рукколы, зелень, соль и специи. На широкую тарелку кладём листья салата, наливаем перемешанные масло, уксус, сок лимона, соль и перец. Кладём на заправку нарезанную ломтиками толщиной примерно 1-2 см замороженную оленину, щедро посыпаем тёртым сыром. Для соуса перебиваем блендером до однородной массы рукколу, петрушку, масло, редис, сок лимона. Сметут мгновенно!

Шаньги для сытости

Какой же новогодний стол без настоящей ржаной коми выпечки? Кто шаньги не ел, тот сил не имел, поётся в коми песнях. Невозможно вкусно!

Нам понадобится сливочное масло (200 гр.), сметана (200 гр.), пшеничная мука (1 ст.), ржаная мука (1,5 ст.), соль (1/3 ч.л.), разрыхлитель (1/3 ч.л.) для теста. И ячневая крупа (8 ст.л.), простокваша (0,5 л.), яйцо (1 шт.), сметана (3 ст.л.) для начинки.

Ржаные шанежки с крупой. Фото: Екатерина САВЕНКО

Сначала приготовим начинку: ячневую крупу зальём простоквашей, посолим и оставим на 12 часов при комнатной температуре. Для теста сливочное масло смешаем со сметаной. Перемешаем всю муку, добавим соль и разрыхлитель. Затем соединим муку с маслом и сметаной, оставим в прохладном месте на полчаса. Далее поделим тесто на 15 небольших шариков, раскатаем в тонкие кружки, защиплем края. Выложим на противень шаньги, в каждый пирожок – по 2-3 ст.л. начинки, сверху намажем смесью из желтка и сметаны. Выпекать шаньги надо 10-15 минут в духовке, разогретой до 180°C. Когда шанежки зарумянятся, их надо смазать сливочным маслом.

Рябчик для богатства

Доступная боровая дичь для охотников в Коми – рябчик. Предлагаем порадовать близких в новогоднюю ночь и приготовить дичь. Пусть птица станет символом богатства, здоровья и красоты, которые, несомненно, придут в ваш дом в наступающем 2023 году!

Рябчик на горячее. Фото: Нина ЮШКОВА

Достаём тушку рябчика, бруснику или клюкву, 1 ст. л. сахара, 200 мл сметаны и 50 гр. сливочного масла. Тушку птички помоем и выпотрошим. Далее заправим её сахаром и сливочным маслом, обмажем сметаной, наполним брусникой. Запекать боровую дичь можно вместе с овощами. Например, очень хорошо рябчик сочетается с картофелем. Держать в духовке нужно до тех пор, пока дичь и картофель не покроются золотистой корочкой, желательно не более получаса. Жаровую форму предварительно нужно смазать растительным маслом. Восхитительно!

Чибо-Чань для удачи

У народа коми существовало традиционное пряничное угощение, которое являлось украшением новогоднего и рождественского стола – «чибо» или «чань» из ржаной или пшеничной муки в виде фигурок жеребят. Давайте тоже привлечём в дом много-много счастья!

Чибо на десерт.

Нам нужна мука, топлёное масло, сметана, сахар, соль. Ингредиенты берутся «на глазок», большую часть составляет мука, далее добавляются всё остальное. Замешивается крутое тесто, как для ржаных шанег, раскатаем его в пласт толщиной до 1 см, затем с помощью формочек вырежем различные звёздочки, ёлочки, зверят. Разложим заготовки на противень и будем выпекать в духовке, разогретой до 180-200 градусов, 10-15 минут. Остывшие пряники украсим глазурью, на которую можно посыпать мак, кокосовые стружки или кунжут. Прелесть!

Мусс для здоровья

И на десерт – клюква! Бесценное сокровище лесной кладовой. Витамины очень пригодятся для здоровья и в этом, и в следующем году. Нежнейшее полезное лакомство просто тает во рту, создавая хорошее настроение и даруя заряд энергии на целый день. Или ночь!

Воздушный мусс из клюквы. Фото: Екатерина САВЕНКО

Достаём клюкву (1 ст.), сахар (1 ст.), манку (3 ст. л.), воду (3 стакана), ванилин (1 шт.). Мытую клюкву измельчаем блендером, добавляем немного воды и процеживаем через сито, сок ставим в холодильник остужаться. Жмых заливаем оставшейся водой и кипятим. Горячий отвар процеживаем, жмых выбрасываем. В морс медленно насыпаем манку, варим 5-10 минут, добавляем сахар, доводим до кипения, выключаем. В остывший отвар вливаем охлаждённый клюквенный сок и ванилин. Взбиваем массу миксером до пышной пены, которую разливаем по креманкам и ставим в холодильник на 1,5-2 часа. Застывший десерт украшаем ягодами.

Ещё больше рецептов коми кухни можно найти ЗДЕСЬ. С наступающим Новым 2023 годом!

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