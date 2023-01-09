Уроженка Коми Оксана Самойлова купила четвертую квартиру в Дубае за 13 млн рублей

Фото из личного архива Оксаны Самойловой

Известная многодетная мать и жена звезды российской эстрады Оксана Самойлова купила недвижимость в ОАЭ. Уроженка Ухты вместе с семьей отправились отдыхать в солнечную страну и не удержались от крупной покупки.

Самойлова призналась, что Арабские Эмираты являются одной из ее любимой страной, в которой она с удовольствием отдыхает. Здесь звездная мама купила уже четвертую квартиру, стоимостью 13 млн рублей. По словам ухтинки, цена за 100 квадратов «очень дешевая».

— Жизнь мечты гораздо ближе, чем кажется многим из вас. Буквально год назад покупка недвижимости в Дубае казалась мне чем-то нереально дорогим и сложным. Можете меня поздравить. Я беру двухкомнатную квартиру в 100 квадратных метров. Слишком хорошее предложение. Самый зеленый семейный район JVC в 10 минутах от марины. Сдача в этом году. Это нереально дешевая цена, — делится она в соцсетях.

Добавим, что за 2022 год Самойлова заработала миллиард рублей.

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