Бия, Брэд, Буратино, Натан и Сева: чем занимаются на зимней передержке постояльцы сыктывкарского приюта для собак

Хорошие девочки и мальчики ищут постоянный дом! Фото: приют для собак «Друг»

Жители Сыктывкара и постоянные волонтеры приюта для собак «Друг» приютили на время морозов в Коми 40 бездомных животных.

В группе приюта выложили пост благодарности неравнодушным людям, которые не побоялись временных гостей и приютили на время морозов хороших мальчиков и девочек, а также тех, кто не побоялся 40-градусных холодов и по традиции приехал в выходные выгулять собачек.

В комментариях временные хозяева делятся своими историями и рассказывают о поведении приютовских постояльцев. Мы уже влюбились в этих милах, познакомьтесь и вы с этими милыми хвостиками!

Его зовут Рин

Старичок Рин. Фото: приют для собак «Друг»

– Замечательный пес, добрый к людям и другим животным, хорошо ходит на поводке (идёт медленно, если нужно ускориться, то сразу понимает что от него хотят. У него очень мило прыгают ушки при быстрой ходьбе или беге, он не займет у вас много места – тихонько лежит возле дивана. Еще об него можно греться, когда холодно дома! Он очень теплый и всегда не против, чтобы его обнимали всеми руками! Рин чистый, вкусно пахнет, не линяет. Ему очень нужен любящий человек! – написала Оксана Решетникова.

Привет, это Сева!

Сева «до» и «после». Фото: приют для собак «Друг»

Историей о своём госте рассказала Алёна Потапова, которая поначалу немного испугалась габаритов Севы, но он показал себя большим, ласковым, добрым мишкой, абсолютно покладистым и послушным.

– Не огрызается, ничего не грызёт, не лает, его не слышно. На диваны даже не смотрит, не претендует, наверно, был песик уличный. Скромно спит, где скажут. Туалет – строго два раза в день. К собаке нашей равнодушен, а вот кот его заинтересовал. Наверно, он с ними знаком, ну очень он к нему тянулся. Мы дали кота понюхать, и он его нежно так прикусил за шкурку, не сильно, хвостиком виляя от радости (коту, конечно, это не понравилось). Коту хватило, больше его не видно, – радуется временная хозяйка.

В первые сутки семье было тяжко. Пёс очень громко дышал, ему было с непривычки жарко. Члены семьи не могли уснуть до утра, потом завесили все радиаторы, пооткрывали окна, а песика уложили под окно на холодный пол, и он смог привыкнуть.

– Пёс классный, очень ласковый, подойдёт и мордочкой трется, чтобы погладили. Дети в восторге. На улице тянет поводок, но это потому, что много незнакомых запахов, по подъезду спускается рядом, как дрессированный. Сева золотой, этим летом у него умер хозяин, но он не отвык от ласки. Очень хочется ему семью. Сейчас у меня будет болеть за него сердце, – переживает Алёна Потапова.

Кличка «Буратино»

Буратино! Фото: приют для собак «Друг»

– К нам сегодня приехал старичок Буратино. Очень переживала, пёс старенький, плохо ходит, но ничего, вроде бы осваивается потихоньку, туалет – только на улице, дома промахов нет, умничка! Вот вроде плохо ходит, а за мной как хвостик везде, особенно поход на кухню его очень подбадривает, понял, что что-то может перепасть! Очень любит, когда его гладят, аж выворачивается весь. Постелили по всей квартире пледы, одеяла, чтобы легче было ходить, а то лапки по линолеуму разъезжаются. Немного смущает, как он тяжело дышит, может, жарко ему, не знаю, а так поел хорошо мясную кашку, погуляли два раза, сейчас отдыхаем, – делится Анастасия Шкаева.

Флегматик Брэд

Брэд - само спокойствие. Фото: приют для собак «Друг»

– У Брэда все хорошо. В принципе я и не сомневалась, так как все-таки работаю в приюте, и примерно знаю собак. Брэд как был флегматиком в приюте, так и дома таким же остался. Не видно и не слышно, весь день лежит и безропотно терпит поползновения внучки (именно поэтому мне и нужна была спокойная собака, потому что временно внучка со мной живет). Брэд идеальный вариант для проживания в спокойной семье: умный, послушный, тихий, терпит в туалет и ничего не портит. Ему примерно 7-8 лет, – пишет о собаке Светлана Уваркина, добрый друг и работник приюта.

Воспитанный Натан

Дружелюбный Натанчик. Фото: приют для собак «Друг»

– Первый раз беру собаку на передержку с приюта и такого большого, настраивалась на то, что будет шум, гам, тарарам, но... Натанчик оказался само спокойствие, скромность, ненавязчивость, любитель ласки и мяса с вкусняшками и, главное, никакого лая в квартире, что было очень удивительно, – говорит Евгения Иванова.

Бия с адекватной самооценкой

Бия полюбила своё отражение в зеркале. Фото: приют для собак «Друг»

– Забрали Бию, очень добрая девочка, любит в зеркало смотреть, проблем с ней никаких нет, ночью спит спокойно, любит, чтобы её гладили, – скидывает фото красотки Елена Банаева.

Буткан, соблюдающий нейтралитет с кошками

Буткан. Фото: приют для собак «Друг»

– Буткан очень спокойный парень. Первый день отлеживался в коридоре, на второй день стал проявлять интерес: сначала в комнату просунул голову, обнюхал, потом через некоторое время появились передние лапы, а потом осмелел и зашёл весь. С котом сохраняют нейтралитет. С детьми тоже, хотя младший (1 год) пытается настойчиво дёрнуть за что-нибудь. На прогулке ведёт себя хорошо, к другим собакам равнодушен, единственное, когда слышит салюты, то тут же в панике пытается бежать, не разбирая дороги. Ест выборочно, предпочтение отдаёт вискасу с кошачьей миски, кот в шоке, – Евгения Осипова.

И много-много других чудесных историй…

А помните, как в прошлом году после очередной зимней передержки старенький пёс Тимка обрёл семью Викулиных! Для долгожителей приюта большая редкость встречать глубокую старость рядом со своим человеком, в своем доме.

Хочется верить, что после передержек многие мордочки останутся жить у любящей семьи в своём собственном доме, квартире, теплом уголочке. Зима длинная и времени, чтобы привыкнуть друг к другу очень много.

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