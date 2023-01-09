Спасенную в Сыктывкаре желну отправили в московский центр «Воронье гнездо»

Фото: Помощь птицам | Коми

В Сыктывкаре волонтеры помогли спасти жизнь самке самого крупного дятла в России.

Как рассказали добровольцы, самку чёрного дятла, а иначе желны, неравнодушные сыктывкарцы нашли возле ТРЦ «Макси» 5 декабря. Сначала горожане передали птицу на вахту МВД, а затем пернатая «чернушка» попала в руки сотрудников станции юннатов.

Фото: Помощь птицам | Коми

Почти месяц ушёл на первичное восстановление желны. Внешне птица была здоровой и без повреждений, однако исследования показали у самки дятла перелом каракоида, черепно-мозговую травму и бактериальную инфекцию.

На днях желна отправилась на дальнейшее лечение и реабилитацию. Волонтёры определили самку дятла в московский центр «Воронье гнездо».

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