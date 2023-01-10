«Это что-то с чем-то»: экстремалы из Екатеринбурга отправились в Воркуту на мотоцикле в 30-градусный мороз

Фото: Дмитрий КАЛИНИН

В Воркуту приехали гости из Екатеринбурга. Примечательно то, какой транспорт мужчины выбрали для поездки в Заполярье. Жители Урала совершили длинный и опасный путь на мотоциклах: настоящие экстремалы.

Во время поездки столбик термометра не поднимался выше -30 градусов, наоборот, было только понижение температуры воздуха. Однако екатеринбуржцы не спасовали перед лютыми морозами, которые сейчас царствуют в России.

— Я не знаю как передать все, что мы испытывали, но это было что-то с чем-то. Сегодня был самый холодный день: выезжали из Мужей в -39 градусов, там на зимнике было еще холоднее. Через 80 км остановились в Шурышкары с температурой -41, а утром там было -46, так сказали местные. Грелись в маленьком магазинчике часа полтора, общались с местными жителями, кто заходил в магазин, — поделился своими эмоциями один из мотоциклистов Дмитрий Калинин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Коми установил личный рекорд, покорив замороженную Воркуту в -40... на велосипеде (подробности)