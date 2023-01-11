Ледяные бивни, борода из сосулек, сугробы на ресницах: в Коми известные спортсмены показали смешные фото замороженных лиц

Спортсмены позабавили фанатов своими фотографиями после морозных тренировок. Фото: VI этапу Кубка России по лыжным гонкам

В Республике Коми наши отважные спортсмены, несмотря на мороз -30°С, продолжают подготовку к VI этапу Кубка России по лыжным гонкам. Как мороз повлиял на их занятия, они рассказали в группе в соцсети, предоставив фотоотчет.

«Сыктывкарские снегурочки» Елизавета Еремеева и Алёна Болонева показали фото после тренировки – ресницы просто как в сугробиках, на волосах и бровях иней.

Сыктывкарские снегурочки. Фото: VI этапу Кубка России по лыжным гонкам

У Сергея Устюгова после пробежки на лыжах выросли настоящие бивни – сосульки спустились прямо из усов мужчины. «Когда из лося переквалифицировался в моржа»: в шутку подписали его фото в группе.

Самый смешной - Сергей Устюгов. Фото: VI этапу Кубка России по лыжным гонкам

У Артема Мальцева -25 °С с маски спустилась бородка из сосулек.

Артем Мальцев. Фото: VI этапу Кубка России по лыжным гонкам

«Сыктывкар встречает морозно»: подписали фото Иван Якимушкин, Алексей Червоткин , которые запечатлели себя снежных, похожих на снеговиков. У Савелия Коростелева после тренировки в -32 °С заиндевело всё лицо, даже шарф.

Иван Якимушкин, Алексей Червоткин. Фото: VI этапу Кубка России по лыжным гонкам

Между тем, VI этап Кубка России по лыжным гонкам стартует в Коми 12 января на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной. В четверг ожидается спринт классическим стилем, в пятницу спортсменов ожидает гонка с раздельного старта свободным стилем. Завершатся соревнования 15 января скиатлоном.

Все желающие смогут посмотреть на соревнования, будет курсировать автобус от остановки «Центральный бассейн», время отправления 10:00.

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