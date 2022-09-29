Небывалого размера урожай радует в сентябре любителей тихой охоты Коми

Вот такие грибы растут в Сыктывдинском районе. Фото: Палевицкая библиотека им. Ф.Ф. Павленкова

В Коми этот год продолжает радовать обилием грибов! Да ещё каких! Настоящие мутанты поселились в нашей республике, огромнее, кажется, не бывает! Одни местные считают, что это настоящая грибная аномалия, а другие уверены, что это нормальный размер грибочков, то бишь удивляться нечему.

Надежда Старцева из Корткеросского района нашла грибочек весов почти 1700 грамм - фото добычи она выложила у себя на странице.

Это всё грибы! Фото: Надежда Старцева

А вот уже Елена Смородинова, прогуливаясь по лесу, обнаружила на земле грибную «подкову» и настоящего монстра, как в шутку назвала она сама великана.

Фото: Елена Смородинова

А в селе Палевицы Сыктывдинского района у любительницы тихой охоты белый грибочек еле умещается в руках, настолько он огромен. Фото вмиг разлетелось по пабликам и стало завоевывать многочисленные лайки. Вес переростка не уточняется, но с виду он как полчеловека.

В комментариях знающие пользователи торопятся напомнить, что такие большие грибы только на вид могут показаться хорошими и даже встречаются не червивые, но употреблять их в пищу не стоит, так как во время роста они накапливают в себе вредные вещества и в них имеются продукты разложения белка.

В комментариях к постам люди принялись наперебой выкладывать свои находки - у кого-то крупные, у кото-то небольшие, но тоже интересные - тройные, двойные и всякие.

Фото: Елена Смородинова

Грибники напоминают друг другу, что с корнем вырывать их нельзя, как и предлагают оставить мутантов в лесу радовать диких животных в холодную зимнюю пору, а не бежать сдавать в пункты приёма, подвергая риску таких же людей.

Напомним, недавно сыктывкарка выложила на сайте продаж грибище, который она оценила в 700 тысяч. Объявление заинтересовала многих, но товар пока так и не купили.

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