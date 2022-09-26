В Сыктывкаре за 700 тысяч рублей продают гриб-мутант

Фото: Авито

В Сыктывкаре за 700 тысяч рублей продают необычный гриб-мутант. Соответствующее объявление появилось на одном из популярных сайтов.

Жительница Сыктывкара запросила за гриб 700 тысяч рублей. Судя по фотографии, это мутант. Из его шляпки вырос еще один белый гриб. По словам продавца, гриб достаточно редкий, и потому он столько стоит. Сыктывкарка рассказала, что нашла его в лесу, в районе Коччойяга, передает pg11.ru. На момент публикации объявление все еще находится на сайте.

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