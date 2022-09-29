«Красный конверт», доверенности и завещание: сыктывкарский юрист рассказал, какие документы надо сделать призванным на военную службу

Фото: архив КП.

Сегодня в стране объявлена частичная мобилизация. Во всех регионах, в том числе и в Республике Коми проходит призыв из запаса в ряды военнослужащих. Многие уже получили повестки и направились к месту сборов. В жизни каждого – это экстренная ситуация, к которой специально не подготовишься. О чём нужно подумать и позаботиться, чтобы обеспечить размеренную жизнь в тылу своей семье, рассказал сыктывкарский адвокат Олег Хромов.

Простые действия

Речь идёт о списке документов, которые необходимо оформить призывникам, попавшим под частичную мобилизацию. Не стоит волноваться, на деле это соблюдение простых юридических формальностей.

– Во-первых, нужно оформить генеральную доверенность на близкое лицо женского пола – законную супругу или гражданскую жену, мать, сестру, – советует адвокат Хромов, – на распоряжение движимым и недвижимым имуществом, денежными счетами в банках, долей в бизнесе.

Адвокат Олег Владимирович Хромов. Фото: личный архив.

Также нужно оформить доверенность на представительство в государственных органах, судах, принятии наследства, получение почты и диплома. Если в семье есть дети – согласие на распоряжение движимым и недвижимым имуществом, принадлежащим несовершеннолетним детям, и разрешение на выезд ребёнка за границу. Во-вторых, необходимо оформить согласие супруге на заключение кредитного договора либо оформить брачный договор (на случай если планируется оформление ипотеки).

Лучше всего составить завещание, особенно если нет законных наследников. Предварительно обсудите это с близкими.

«Красный конверт»

Чтобы у супруги и детей в дальнейшем не возникло проблем при любом развитии ситуации, подготовьте так называемый «красный конверт»: составьте список счетов в банке с указанием кодов доступа, предоставьте доверенному лицу доступ к госуслугам и оформите согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну.

Если в семье было принято разделение обязанностей – один платил по одним счетам, другой – по другим, напишите инструкцию: что, когда и как делается. Соберите список всех обязательств, в том числе перед банками и коммунальными службами, налоговой. Лучше все инструкции организовать в одной папке. Подобная предусмотрительность может помочь во многих ситуациях, а не только во время мобилизации военнослужащего.

Для оформления доверенности, согласия, разрешения, брачного договора, завещания обращаемся к нотариусу. Кстати, с 26 сентября мобилизованные граждане могут получить нотариальную помощь на льготных условиях. Также эти документы может оформить командир воинской части.

– Мы не можем быть уверены в том, что будет с нами завтра. Но можем начать делать хоть что-то, чтобы в случае форс-мажора или трагических событий ваши близкие были сосредоточены на главном, а не теряли нервы при преодолении бюрократических процедур. Позаботьтесь о том, чтобы даже в самом худшем случае их жизнь не останавливалась, – рекомендует Олег Хромов.

Прямо сегодня

Между тем, в Коми сократили до суток период ожидания регистрации брака получившим повестку по частичной мобилизации. Такой порядок организован Минюстом Коми по поручению Главы региона Владимира Уйбы.

Гражданин, попавший под частичную мобилизацию, имеет право заключить брак в любом органе ЗАГСа. Повестка из военкомата является достаточным основанием для сокращения месячного срока ожидания торжественной церемонии, установленного законом. По желанию молодоженов, брак может быть заключён и прямо в день подачи заявления. При обращении в ЗАГС желающим узаконить отношения необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и квитанцию об оплате госпошлины. Предыдущие браки должны быть расторгнуты. Если у пары есть совместные дети, можно оформить установление отцовства также в день обращения в ЗАГС.

Подробные ответы на типичные вопросы семейного права можно узнать на странице ВКонтакте «Юридический интерес с Олегом Хромовым».

Данная информация не является юридической консультацией.

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