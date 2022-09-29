Мобилизованные жители Коми смогут покидать пределы муниципалитета

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В Коми разрешили мобилизованным жителям республики покидать пределы муниципалитетов. Об этом свидетельствует приказ военного комиссара Коми Дмитрия Федина, в который были внесены существенные изменения.

Ранее введенный запрет на передвижение призванных был снят. В обновленном приказе говорится, что жители Коми, получившие мобилизационные предписания, но не получившие повестки, свободно могут перемещаться внутри республики.

- Пункт 2 приказа военного комиссара Республики Коми от 21 сентября 2022 года № 272 о запрете офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам, имеющим на руках мобилизационные предписания и не получившим повестки, выезд за пределы своего городского округа (муниципального района) отменить, - говорится в документе.

Также согласно приказу, работодатели обязаны сохранять за мобилизованными рабочие места.

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