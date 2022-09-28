Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье28 сентября 2022 8:08

В Коми пройден пик по заболеваемости COVID-19

Суточный прирост инфицированных который день идет на спад
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми число зараженных коронавирусом выросло на 349 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. С 23 сентября, когда был зафиксирован пик заражений, суточный прирост идет на спад.

По состоянию на 28 сентября, в республике насчитывается 184 723 факта заболевания, 3 217 из которых закончились смертью пациента. Выздороветь удалось 177 062 инфицированным, что на 432 человека больше, чем было сутками ранее.

На больничных койках оказались еще 46 жителей Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть детских садов Коми закрыты на карантин по ОРВИ (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2022: последние новости