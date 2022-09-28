В Коми пройден пик по заболеваемости COVID-19

Фото: архив "КП"

В Коми число зараженных коронавирусом выросло на 349 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. С 23 сентября, когда был зафиксирован пик заражений, суточный прирост идет на спад.

По состоянию на 28 сентября, в республике насчитывается 184 723 факта заболевания, 3 217 из которых закончились смертью пациента. Выздороветь удалось 177 062 инфицированным, что на 432 человека больше, чем было сутками ранее.

На больничных койках оказались еще 46 жителей Коми.

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