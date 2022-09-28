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Общество28 сентября 2022 14:20

Чемпиону России по фигурному катанию Дмитрию Алиеву из Ухты пришла мобилизационная повестка

Для фигуриста уже запросили отсрочку от призыва
Источник:kp.ru
Фото из личного архива Дмитрия Алиева

Фото из личного архива Дмитрия Алиева

Известному российскому фигуристу Дмитрию Алиеву пришла повестка. Об этом сообщает «Матч ТВ». Чемпион страны был призван на мобилизацию.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уже отреагировала на произошедшее и попросила отсрочку для ухтинца.

Справка

23‑летний Димитрий Алиев — победитель и серебряный призер чемпионатов Европы, чемпион России. На Олимпийских играх 2018 года фигурист занял седьмое место.

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