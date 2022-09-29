Температура воздуха в Коми упадет до -7 градусов

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Синоптики ЦГМС сообщили прогноз погоды на 29 сентября. Метеорологи сообщили, что в республике ожидается переменная облачность и усиленный ветер. Температура воздуха упадет до .-7 градусов.

Скорость ветра в среднем составит 4-9 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...-7, при прояснении -8...-13, днем +3...+8, на крайнем северо-востоке -2...+3°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду и усиленный ветер до 14 м/с. Температура ночью -4...-6, днем +4...+6°С.

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