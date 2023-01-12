«Могло все закончиться еще страшнее»: оленевод из Воркуты героически помог пассажирам упавшего Ан-2

Воркутинский оленевод Михаил Янгасов оказался одним из пассажиров Ан-2

Оленевод из Воркуты Михаил Янгасов чудом выжил при крушении самолёта Ан-2 в НАО. Мужчина не только спасся в авиакатастрофе, но и помог другим пассажирам избежать смерти. Воркутинец вместе с другим пассажиром организовали эвакуацию пострадавших и помог тушить пожар, который возник после жесткой посадки самолета.

О героизме Михаила рассказали его коллеги. По их словам, благодаря отваге жителя Коми еще шесть человек были спасены.

Самолет потерпел крушение 9 января в районе поселка Каратайка

— Если бы не мужество и героизм четверых пассажиров самолета, среди которых наш Михаил Веленинович, эта трагическая история могла закончиться ещё страшнее. Парни спасли от неминуемой гибели шесть человек, — рассказали на предприятии.

Сейчас Михаил Янгасов находится медицинском учреждении Нарьян-Мара на лечении.

Напомним, самолет с пассажирами потерпел крушение 9 января в десяти километрах от поселка Каратайка. На борту находились два члена экипажа и десять пассажиров. По последним данным, в результате авиакатастрофы два человека погибли и десять пострадали. Из-за жесткой посадки Ан-2 власти Заполярного района НАО, где упал самолет, ввели режим ЧС.

Предварительной причиной авиакатастрофы названо обледенение. На место крушения воздушного судно из-за непогоды врачей и спасателей направили на вездеходах, а не на вертолетах, как планировалось ранее, сообщил глава НАО Юрий Бездудный.

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