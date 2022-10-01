«Лошадь упала! Упала лошадь»: упавшего в яму жеребца в Троицко-Печорском районе смогли «оживить» самогоном

Фото: Комиинформ

Троицко-Печорский отряд "Спас-Коми" провёл необычную спасательную операцию 29 сентября – в селе Покча нужно было вызволять из ямы животное.

Как рассказали ИА "Комиинформ", утром жители села увидели, что в мусорную яму провалился конь и по всей вероятности, он угодил туда уже с вечера – конечности затекли так, что несчастный не мог ими и двинуть. Люди прибегли к помощи спасателей.

Вызволять бедолагу сотрудникам "Спас-Коми" пришлось с помощью лебедки на спасательном автомобиле "Вепре". Местные жители посодействовали операции, тоже участвовали в извлечении 400- килограммового жеребца из западни.

Фото: Комиинформ

Лошадь за все время успела сильно ослабнуть и даже не могла стоять, даже не помог массаж конечностей. Так дедушка-хозяин вспомнил старый народный метод нетрадиционной ветеринарной медицины. Коню принесли самогон и помогли напиться. Чудо! Конь взбодрился и лихо вскочил на свои «четыре» ноги.

Кстати, в давние владельцы лошадей поили своих верных скакунов алкоголем во время длительного пути, делалось это, чтобы придать животным тонус. Конечно, сейчас такой метод мы все дружно сочтём за «жестокое обращение с животными». Да и сейчас нет необходимости гнать лошадей на очень большие расстояния, куда дешевле и быстрее будет использовать железного коня. Да интересно и другое, если бы выпившую лошадь остановил инспектор ГИБДД, как он составил бы свой протокол? Управление транспортом в алкогольном опьянении?

Но всё-таки хорошо, что наш покчинский конь жив-здоров, пусть проживёт ещёё много-много лет и больше не попадает в чрезвычайные ситуации.

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