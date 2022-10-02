Мэр Воркуты заявил, что 10% добровольцев уходят на СВО из-за жен, которые «пилят и пилят»

Фото: со страницы Ярослава Шапошникова

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников во время ответов на вопросы местных жителей в рамках проекта «Открытая Воркута» сделал неожиданное заявление. По его словам, 10% добровольцев, которые отправились на специальную военную операцию, сделали это из-за проблем в отношениях с женами.

Шапошников заявил, что добровольцы выбирают службу, потому что их жены «привыкли к хорошей жизни». Он отметил, что его «эмоционально задел» разговор со знакомым, который заявил, что его замучила супруга.

– У меня нет слов, одно возмущение. Это наш генофонд. Это ваши мужья, любите ваших мужей, они будут любить вас, – продолжил возмущение Шапошников.

В качестве еще одного примера он привел разговор с одним из добровольцев, который заявил, что его жене «все время чего-то не хватает», и она его «пилит и пилит, пилит и пилит».

– Дорогие наши женщины, берегите наших мужчин. Ваши мужья будут уходить на фронт из-за того, что не чувствуют тыла, а они не чувствуют тыла, когда их подпиливают сзади, – заявил он.

Отметим, что Шапошников на своих страницах в соцсетях в переписках с местными жителями отмечает, что пока что из Воркуты никого не мобилизовали. На вопросы, когда это произойдет, и сколько человек будет отправлено, он отмечает, что жители «все узнают в свое время».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, скольких жителей Коми намерены мобилизовать на СВО (подробнее)