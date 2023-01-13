«Шансов не было вообще»: в страшном ДТП трагически погибли 24-летний сыктывкарец и чемпионка России по хай-дайвингу

Фото из социальных сетей

В Карелии произошла смертельная авария, унесшая жизни двоих молодых людей: известной российской чемпионки России по хай-дайвингу Лейлы Салямовой и 24-летнего сыктывкарца. Жуткая трагедия произошла накануне, 12 января, в Лахденпохском районе республики.

Шокирующая новость разлетелась мгновенно по Сети. Тысячи комментаторов выражают соболезнования семьям погибших и сожалеют, что смерть настигла 23-летнюю и сыктывкарца так рано.

- Судя по фото, шансов выжить вообще не было. Ужасно. Слов нет. Такое горе семьям. Сил им все это пережить, - пишет Екатерина.

Как ранее стало известно, страшная авария произошла днем 12 января в Лахденпохском районе Карелии. На 163 километре федеральной автодороги А-121 в Лахденпохском районе столкнулись Mitsubishi и Volkswagen Tiguan. В японской иномарке с номерами республики Коми погибли мужчина 1998 года рождения из Сыктывкара и женщина 1999 года рождения, жительница Саратовской области. В Volkswagen Tiguan есть пострадавшие, также водитель и женщина-пассажир.

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