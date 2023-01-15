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Общество15 января 2023 8:55

За сутки 21 житель Коми заразился коронавирусом

Пока что статистика показывает ежедневный прирост
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По состоянию на 15 января в Коми с начала пандемии выявили 192 687 заболевших ковидом, сообщили в пресс-службе портала стопкоронавирус.рф. За последние сутки выявили 21 новый случай.

В больницы региона за истекшие 24 часа госпитализированы четыре человека, выздоровели – 14. Всего излечившимися считаются 189 161 житель региона.

Количество умерших от коронавируса не выросло, всего зарегистрировано 3254 жертвы.

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