За сутки 21 житель Коми заразился коронавирусом

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По состоянию на 15 января в Коми с начала пандемии выявили 192 687 заболевших ковидом, сообщили в пресс-службе портала стопкоронавирус.рф. За последние сутки выявили 21 новый случай.

В больницы региона за истекшие 24 часа госпитализированы четыре человека, выздоровели – 14. Всего излечившимися считаются 189 161 житель региона.

Количество умерших от коронавируса не выросло, всего зарегистрировано 3254 жертвы.

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