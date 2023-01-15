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Общество15 января 2023 10:00

«А должно быть стыдно?»: глава Печоры жестко раскритиковал жителей города

Глава Печоры обвинил жильцов дома в полопавшихся трубах
Источник:kp.ru
Фото: соцсети Серова

Фото: соцсети Серова

Глава администрации Печоры Валерий Серов довольно жестко высказался о жильцах дома на Западной,47, в котором во время морозов полопались трубы, а стены покрылись инеем и льдом. Руководитель муниципалитета заявил, что они виноваты в произошедшем сами.

Такое заявление Серов сделал, когда к нему пришел журналист газеты «Известия». Изначально глава администрации пресек попытку корреспондента показать ему фотографии телефона с покрытыми снегом стенами, заявив, что «люди, которые живут в этом городе, придерживаются общепринятых правил делового этикета».

После вопроса о том, не стыдно ли ему перед людьми, Серов задал встречный: «А должно быть стыдно?». Затем он предложил посмотреть документы и платежеспособность жильцов, а также, кто из них в последний раз разгерметизировал систему отопления.

На прямой вопрос о том, обвиняет ли мэр жильцов в проблеме, он отвечать не стал, заявив, что не будет поддаваться провокациям.

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