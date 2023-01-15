«Настоящий ад»: волонтеры сообщили о жутких условиях и массовой гибели собак в приюте

Фото: Центр защиты животных «Сердце чистейшей породы»

Волонтеры Центра защиты животных «Сердце чистейшей породы» сообщили о массовой гибели 14 собак в муниципальном приюте в Вуктыле. Животные, согласно предоставленной информации, содержались в антисанитарных условиях, в холоде и голоде. ЧП произошло во время новогодних праздников.

Состояние повергало в шок

Добровольцы центра сообщили, что в настоящий момент приют официально пока еще находится на стадии строительства, но уже сейчас туда массово отвозят животных, основную массу которых составляют отобранные у кормящих матерей щенки.

– Пока мамы - собаки выли по ночам и бродили в поисках своего потомства, малышей держали в промерзшем здании. На ледяном полу импровизированного вольера. Подростков - на огражденной улице, где единственная возможность согреться - спрятаться в небольших открытых будках. Еще одна партия взрослых собак находилась в бывшей трансформаторной будке.

По их словам, состояние животных «повергало в шок» – за пару дней они превращались в грязных, замученных и голодных созданий, основной рацион которых составлял отходы, собранные в муниципальном заведении. Отсутствовала также и отопительная система, поэтому даже в морозы в -40 собаки содержались без тепла.

Фото: Центр защиты животных «Сердце чистейшей породы»

На теле обнаружены гематомы

В одно из посещений, следует из рассказа волонтеров, был обнаружен мертвым щенок, рядом с которым находился обессиленный братик. На теле малыша были обнаружены гематомы, которые, как предположил ветеринар, были нанесены человеком. Сейчас щенка забрала одна из добровольцев к себе домой. Через несколько дней, забрали еще двух малышей, а 4 января волонтеры обнаружили исчезновение еще двух.

Через несколько дней были обнаружены трупы еще троих щенков, оставшихся в живых увезли к ветеринарам. 6 января обнаружили еще двоих – один из них был пропавшим щенком и нашли его в сугробе.

Фото: Центр защиты животных «Сердце чистейшей породы»

7 января нашли тела шести подростков, которые находились в будках, на следующий день – еще двоих. Всего погибли 14 собак, среди которых была и взрослая стерилизованная собака. Предварительно причинами стали обезвоживание и холод.

– В настоящее время написано заявление в прокуратуру. Только общественный резонанс поможет остановить этот ад и спасти оставшихся животных, – считают зоозащитники.

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