«Усогорск стал нашим домом»: как республика приняла в свои объятия семью Костовых

Хотите напитаться солнечной энергией? Добро пожаловать в Болгарскую национально-культурную автономию! Здесь гостям всегда рады. Фото: из личного архива героя публикации

55лет назад, в 1967 году, СССР и Народная Республика Болгария подписали договор о сотрудничестве. Посёлок Усогорск Удорского района Коми по праву стал второй родиной для сотен болгар и уникальным местом, где крепла межнациональная любовь и дружба. Тысячи семей в республике так или иначе связаны навечно с необыкновенной, солнечной и жизнерадостной Болгарией. Председатель Болгарской НКА в Коми Галина Костова поделилась с нами историей своей семьи.

Председатель Болгарской НКА в Коми Галина Костова. Фото: Дом дружбы Республики Коми

Зелёное золото

История социалистического сотрудничества южан и северян зародилась ещё в 50-60е годы прошлого века. Тогда лесных недр НРБ не хватало, чтобы обеспечить своих жителей необходимым сырьём для строительства жилья, обустройства быта, а также для развития сельского хозяйства. Солнечная страна испытывала жёсткий дефицит древесины. Поэтому приходилось докупать «зелёное золото» на стороне.

Власти Болгарии обратили взоры в сторону Советского Союза. В результате общения и взаимодействия наша страна начала предоставлять иностранцам лесные территории под вырубку, а болгары обязались оставить после себя в пользование СССР все возведённые объекты – благоустроенные посёлки, дороги (их, кстати, за 27 лет сотрудничества в Коми построили аж7000 км).Это было очень удобно и в плане логистики. В 1967 году была построена железнодорожная ветка Микунь – Кослан, по которой было легко доставлять древесину с севера на юг. А самое главное, что, к примеру, лес на Удоре уже к тому времени был изучен специалистами, поэтому дополнительного финансирования для исследований не потребовалось. Кроме того, нам оставалась большая часть вырубленного леса. Лишь 1/3 уходила на юг.

По болгарской традиции, перед началом большого и важного дела, полить водой. «И всё пойдёт как по воде». Фото: Музей Удоры

Одна любовь на всю жизнь

Конечно же, на заработки со всех точек нашей необъятной Родины ринулись тысячи молодых и окрылённых, желающих построить не только светлое будущее, но и свою судьбу. В 1974 году в Коми АССР прибыл из села Мелница Ямболского округа Болгарии Атанас Костов.

–Папа приехал в Удорский район вместе со своими соотечественниками. Жизнь здесь кипела. Началось большое строительство и благоустройство посёлков, поэтому в Коми стекались не только лесозаготовители. Брали всех! И узких специалистов, и простых разнорабочих. Папа устроился маляром, – рассказывает Галина.

Посёлки обустраивались стремительно – люди хорошо трудились, отдыхали, влюблялись, заводили семьи, рождались дети. Активно застраивались населённые пункты, росли этажи, развивалась инфраструктура. Так, помимо русскоязычной, в Усогорске даже построили больницу и детсад для болгар, а в школе были смешанные классы. Для хорошей жизни было всё, что надо. Да и до Родины было как рукой подать – стоило просто сесть на поезд до Софии.

Сами приезжие работали без устали, много и качественно! Кстати, советские дороги и мосты, связывающие Благоево, Усогорск, Междуреченск и вымирающий сейчас Верхнемезенск до сих пор находятся в рабочем состоянии. На заработки в Союз в основном стремилась молодёжь. А где есть молодо-зелено, то там шустро появляются новые ячейки общества.

–Друг папы позвал его съездить с ним за компанию в Нёбдино Корткеросского района к знакомой девушке. В общей компании папа познакомился с моей мамой Елизаветой, влюбился без памяти в неё, а потом стал всё чаще приезжать в соседний район уже без друга. В итоге перевёз мою маму на Удору, – делится семейной историей собеседница.

Елизавета по образованию оказалась фельдшером-акушером, женщина сначала работала в садике, потом – в русской амбулатории. Довольно скоро Костовы подарили миру трёх прекрасных дочерей.

У супругов Костовых три прекрасные дочурки - старшая Валентина и двойняшки Галина и Ирина. Фото: из личного архива героя публикации

Многоязычный Коми край

В Усогорске болгарский язык звучал везде: в поликлинике, магазинах, школах, на улицах. Знать 2-3 языка и свободно на них общаться было в порядке вещей. Учитывая негласное правило советских времён о том, что национальность ребёнка определялась по отцу, собираясь вечером за общим столом, все говорили на языке главы семейства.

Яркие и красивые болгары. Фото: Дом дружбы Республики Коми

–Усогорск стал нашим домом. С детства мы знали, что шаньги – это коми национальное блюдо, ели их, но при этом на нашем столе чаще всего были болгарские блюда – овощи, молочные продукты и мясо, и всё это со специями. Мы до сих пор готовим пирог баницу с солёной брынзой, очень любим мусаку с баклажанами и мясной гювеч, – делится вкусными подробностями Галина Атанасова.

Как и часто это было в советские времена, семьи любили устраивать дружеские посиделки и большие застолья. У Костовых в Усогорске было много добрых и верных друзей, с которыми семья встречалась регулярно.

– Каждую субботу мы семьями собирались у кого-нибудь в гостях. Ели, пели песни под гитары, танцевали под пластинки и ленточные магнитофоны – бобинники, смотрели видеозаписи из Болгарии, – рассказывает о счастливом детстве собеседница.

Фото: из личного архива героя публикации

Болгария в сердце!

Дети выросли, разъехались из родительского гнёздышка по республике, но любовь к Болгарии в Коми не угасает и сегодня. Старшая дочь Валентина осталась жить в Усогорске, её муж тоже, как и она, наполовину болгарин. Их семья продолжает соблюдать болгарские традиции и привили их своим детям, а также всегда принимают активное участие на мероприятиях в болгарском сообществе Усогорска. Галина в региональном Доме дружбы народов в Сыктывкаре – уважаемый сотрудник.

Уважение и любовь к своей национальной культуре - в самом сердце. Фото: Дом дружбы Республики Коми

– Наши мероприятия очень насыщенные и яркие, мы с нетерпением ждём каждой встречи и рады каждому нашему гостю. Неважно, болгарин он или любой другой национальности. Всегда интересно узнавать о людях, традициях других этносов, да знакомить со своей культурой. Мы ответственно и до мелочей продумываем каждую нашу встречу, поэтому всегда всё удаётся! – улыбается Галина.

Мастер-класс по изготовлению мартениц «Мастерская Бабы Марты» Болгарской НКА. Фото: Дом дружбы Республики Коми

Наша справка

Болгарская НКА создана в Республике Коми в 2010 году, Галина Костова возглавляет её с 2019 года. Были у диаспоры и трудные времена, но активный костяк группы не допустил закрытия автономии. Много работы было проделано, чтобы сейчас жители Коми знали, что есть в Коми достойная и удивительная нация с уникальной культурой, традициями и наследием.

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