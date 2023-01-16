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Здоровье16 января 2023 8:07

Более 25 человек за сутки сняты с медицинского учета по выздоровлению от коронавируса в Коми

Два показателя не обновились вовсе
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми суточный прирост зараженных коронавирусом составил 20 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Согласно последним цифрам, в республике насчитывается 292 707 случаев заболевания ковидом, 189 187 из которых закончились выздоровлением пациентов. Только за сутки с медицинского учета были сняты 26 человек.

Официально жертвами инфекции признаны 3 254 жителя Коми. Показатель смертности за последние 24 часа не изменился. Также не был госпитализирован ни один новый зараженный.

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