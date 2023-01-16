«Боль не выразить словами»: в Коми трагически оборвалась жизнь 15-летнего спортсмена

Бездыханное тело мальчика обнаружили родные

В Усть-Вымском районе Коми обнаружено тело 15-летнего Арсения И. (имя изменено, — прим.ред.). Школьник из Микуни трагически погиб 15 января. О смерти мальчика сообщили его родственники в социальных сетях.

— Не стало нашего любимого внука Арсения. Нашу боль не выразить словами, — плачет его бабушка Татьяна.

Известно, что подросток покончил с собой. По предварительным данным, Арсений переживал проблемы на любовном фронте.

Сам Арсений был известным в районе спортсменом: юноша жил мини-футболом. Семья мальчика верила, что его ждёт счастливая и долгая жизнь, однако планы, которые строил подросток, уже не сбудутся.

Похоронят школьника в ближайшие дни в родном городе.

— Прощание с Арсением состоится 17 января, — уточнили близкие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Такой мальчишка замечательный»: перестало биться сердце 14-летнего подростка из Коми (подробности)