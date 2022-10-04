Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 октября 2022 9:45

«Лизочка, как же так?»: в Сыктывкаре трагически погибла 18-летняя студентка колледжа

Стала известна личность погибшей в аварии 18-летней девушки из Сыктывкара
Источник:kp.ru
Фото из личного архива погибшей

Фото из личного архива погибшей

В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь 18-летней Елизаветы. Девушка за рулем ВАЗ-2115 влетела в забор и погибла. Страшная авария произошла глубокой ночью на улице Пермской, №15. Факт смертельного ДТП подтвердили журналистам «Комсомолки» в «Спас-Коми».

По предварительным данным, девушка не справилась с управлением «пятнадцатой» и вылетела на обочину. Обстоятельства и причины трагедии еще предстоит установить правоохранителям.

Как удалось выяснить «КП-Коми», за рулем отечественной легковушки была 18-летняя Елизавета, студентка СТЭКа. Права девушка получила лишь минувшей зимой: ездить за рулем была ее давняя мечта. В социальных сетях девушка делилась фото своей машины, как она за ней ухаживала, мыла и ездила на ней на природу.

Лиза, потеряв управление над авто, протаранила забор. Доставать тело девушки пришлось спасателям.

Лиза, потеряв управление над авто, протаранила забор. Доставать тело девушки пришлось спасателям.

Скорая смерть Елизаветы стала ударом для ее близких, друзей и любимого. Она до сих пор не могут поверить в случившееся и задаются вопросом, почему судьба сложилась именно так.

- Лизочка, как так? Спи спокойно, - пишут ее друзья в социальных сетях.

На место гибели девушки уже несут цветы. Простятся с Елизаветой в Сыктывкаре, через несколько дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появились фото с места смертельной аварии в Сыктывкаре, в которой погибла 19-летняя девушка (подробности)

ДТППроисшествия: ЧП