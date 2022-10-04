«Лизочка, как же так?»: в Сыктывкаре трагически погибла 18-летняя студентка колледжа

Фото из личного архива погибшей

В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь 18-летней Елизаветы. Девушка за рулем ВАЗ-2115 влетела в забор и погибла. Страшная авария произошла глубокой ночью на улице Пермской, №15. Факт смертельного ДТП подтвердили журналистам «Комсомолки» в «Спас-Коми».

По предварительным данным, девушка не справилась с управлением «пятнадцатой» и вылетела на обочину. Обстоятельства и причины трагедии еще предстоит установить правоохранителям.

Как удалось выяснить «КП-Коми», за рулем отечественной легковушки была 18-летняя Елизавета, студентка СТЭКа. Права девушка получила лишь минувшей зимой: ездить за рулем была ее давняя мечта. В социальных сетях девушка делилась фото своей машины, как она за ней ухаживала, мыла и ездила на ней на природу.

Лиза, потеряв управление над авто, протаранила забор. Доставать тело девушки пришлось спасателям.

Скорая смерть Елизаветы стала ударом для ее близких, друзей и любимого. Она до сих пор не могут поверить в случившееся и задаются вопросом, почему судьба сложилась именно так.

- Лизочка, как так? Спи спокойно, - пишут ее друзья в социальных сетях.

На место гибели девушки уже несут цветы. Простятся с Елизаветой в Сыктывкаре, через несколько дней.

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