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Общество4 октября 2022 12:00

«Каждая тренировка – праздник»: волонтёры-кинологи Коми рассказали, как собаки становятся поисковиками

В Сыктывкаре из собак делают четвероногих спасателей пропавших без вести
Анастасия МАШКАЛЕВА
Четвероногие спасатели учатся находить человека в любых условиях.

Четвероногие спасатели учатся находить человека в любых условиях.

В столице Коми уже больше 10 лет существует волонтёрский кинологический поисково-спасательный отряд. Добровольцы вместе с собаками помогают искать в лесах Коми потерявшихся любителей тихой охоты. Но прежде чем животное будет готово к поиску в реальных условиях, хозяин и кинолог вкладывают много сил в её обучение. «Комсомолка» побывала на тренировке и пообщалась как со спасателями, так и собаками.

Не каждая подходит

Утром на Красной горе малолюдно, но количество счастливых собак на квадратный метр просто зашкаливает. Волонтёры собираются на тренировку почти каждые выходные. И рассказывают, что некоторые пёсели умеют считать – седьмой день недели, когда назначена тренировка, встречают с нетерпением: встают рано-рано и торопят хозяина лаем.

Каждая тренировка для собаки - счастье и удовольствие.

Каждая тренировка для собаки - счастье и удовольствие.

– Около 10-15 лет в лесах пропадало много людей, так как мобильная связь не была распространена. И у нас было всего несколько аттестованных поисковых собак на всю республику, востребованность в специальных обученных собаках была огромной. Сначала я начала привлекать владельцев собак в качестве статистов (условно потерпевших, которых надо найти по запаху) для моих питомцев. Из их числа появились те, кто тоже хотел попробовать свои силы в тренировке и поиске. Постепенно складывался костяк будущей команды, – рассказывает спасатель-кинолог Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда Ирина Степанова.

Спасатель-кинолог Ирина Степанова с любой собакой быстро находит общий язык.

Спасатель-кинолог Ирина Степанова с любой собакой быстро находит общий язык.

Чтобы быть волонтёром-кинологом, недостаточно просто иметь собаку, надо обладать силой, а главное – желанием выезжать на поиски, которые могут происходить глубокой ночью далеко от Сыктывкара. Иногда приходится преодолевать 10-15 км вместе с питомцем. При этом не каждая собака может подойти для поиска.

Красавчик Булат.

Красавчик Булат.

– Обучение и тренировки – это большой вклад энергии и сил, поэтому лучше взять перспективного щенка, тщательно изучить его родословную, искать родителей, которые успешно участвуют в соревнованиях и проходят ежегодную аттестацию. Если собака агрессивная или трусливая, то на обучение могут уйти годы. Некоторые собаки прекрасны для поиска, но с трудом переживают мороз, атаку гнуса и жару, поэтому нужно брать животное с более густой шерстью. Я, к примеру, свою собаку искала два года, – отмечает кинолог.

Спасатели-поисковики проводят тренировки с четвероногими друзьями в любое время года.

Спасатели-поисковики проводят тренировки с четвероногими друзьями в любое время года.

Миссия – найти человека

На занятиях в лесу собаку натаскивают на поиск живого человека. Собака нюхает воздух и находит источник концентрации человеческого запаха. Удивительно, но животное может почувствовать человека за сотни метров, при этом из-за бурелома или болота он может находиться в получасе ходьбы.

Булат и Анастасия Ермолина.

Булат и Анастасия Ермолина.

Статисты прячутся в укромных местах на разных расстояниях. В руках у них – контейнеры с кормом-поощрением. Задача животного – найти человека и громко залаять. Успех закрепляется вкусностями и похвалой. Иногда задача усложняется.

Громкий оглушительный лай означает одно - человек найден.

Громкий оглушительный лай означает одно - человек найден.

Например, статиста прикапывают землёй или снегом в яме. Бывает, что собаке приходится искать человека на дереве. Некоторые занятия имитируют поиск среди завалов – в условиях разрушенных зданий.

Умные пёсели найдут человека даже в тех местах, где сложно представить.

Умные пёсели найдут человека даже в тех местах, где сложно представить.

– Сначала животное учат догонять убегающего. Затем собака ищет недалеко спрятанного статиста. Это расстояние постепенно увеличивается, – рассказывает активист волонтёрского проекта Анатолий Кораблёв.

Ку-ку! Я тут!

Ку-ку! Я тут!

Его пёс – бельгийская овчарка малинуа по кличке Булат. В день тренировки Булат быстро нашёл двух статистов, а с третьими возникла заминка. Просто пёс ещё не встречал ситуацию, когда в кустах прячутся сразу два человека – волонтёр и корреспондент. Пёс с вопросительным выражением морды побежал к хозяину. Анатолий дал повторную команду, и тишину леса оглушил довольный собачий лай. Да, для каждого вида поиска нужна отдельная тренировка.

Где мои вкусняшки?

Где мои вкусняшки?

Спустя пять дней

Реальные поиски проходят иногда под проливным ливнем, иногда в 30-градусный мороз. Наработанные навыки собаки используются во время поисков потерявшихся людей в лесу там, где прочесывать территорию в очередной раз уже нет никакого смысла. Волонтёры-кинологи работают под руководством спасателей.

Татьяна Гавзова и Винни.

Татьяна Гавзова и Винни.

– В прошлом году в лес за ягодами ушла женщина и не вернулась. Зона поиска была огромной! Чтобы её полностью закрыть, нужны были 30-40 добровольцев-кинологов. Тогда произошло чудо: спустя пять дней женщину случайно нашёл охотник, – рассказывает волонтёр.

А зимой надо ждать своей очереди.

А зимой надо ждать своей очереди.

Самое напряженное время для поисковиков – лето и осень, когда в лесу пропадают грибники и ягодники. «В 2021 году было порядка 15 выездов в лес с участием волонтёров-кинологов, в этом – три»: отмечает Ирина. Однако сезон сбора дикоросов ещё не завершён…

Ты меня нашёл! Молодец!

Ты меня нашёл! Молодец!

Сейчас костяк отряда состоит из восьми волонтёров, которые регулярно выезжают на поиски и участвуют в тренировках. Елена Золотарёва занимается с лабрадором по кличке Нюша меньше года, но новичок уже многое знает и умеет: «Крайне важно, чтобы собака была занята не только физически, но и интеллектуально, так животному интереснее жить».

Лена Золотарёва и Нюша.

Лена Золотарёва и Нюша.

Супруги Константин и Ольга вместе с лабрадором по кличке Харлей в отряде уже четыре года: «Нашему питомцу так понравилось на первом занятии, что из-за перевозбуждения он даже бился в конвульсиях. Слишком много радости: можно бегать и лаять, ещё и вкусности дают. Для Харлея каждая тренировка – праздник».

Зимой поиски усложняются погодными условиями. Статистам приходится порой несладко.

Зимой поиски усложняются погодными условиями. Статистам приходится порой несладко.

Выход из леса

Для развития волонтёрского проекта необходимо и поисковое оборудование, и финансы. Очень выручает грантовая деятельность. С 2018 года ребята трижды получали поддержку Фонда президентских грантов на закупку оборудования для отряда и один раз – на проект «Стрелки: выход из леса Коми».

Подобные стрелки могут спасти много жизней.

Подобные стрелки могут спасти много жизней.

Суть последнего заключается в том, что в лесу на линейных пересечениях ставятся металлические стрелки. «Потеряшка» может выйти на стрелку и найти на ней информацию, в какую сторону двигаться, и выбраться из леса. Координаты стрелки загружаются в федеральную базу данных. Если у человека есть телефон, то он может позвонить в службу спасения и указать номер стрелки, что значительно облегчит работу спасателям.

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