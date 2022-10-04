«Каждая тренировка – праздник»: волонтёры-кинологи Коми рассказали, как собаки становятся поисковиками

Четвероногие спасатели учатся находить человека в любых условиях.

В столице Коми уже больше 10 лет существует волонтёрский кинологический поисково-спасательный отряд. Добровольцы вместе с собаками помогают искать в лесах Коми потерявшихся любителей тихой охоты. Но прежде чем животное будет готово к поиску в реальных условиях, хозяин и кинолог вкладывают много сил в её обучение. «Комсомолка» побывала на тренировке и пообщалась как со спасателями, так и собаками.

Не каждая подходит

Утром на Красной горе малолюдно, но количество счастливых собак на квадратный метр просто зашкаливает. Волонтёры собираются на тренировку почти каждые выходные. И рассказывают, что некоторые пёсели умеют считать – седьмой день недели, когда назначена тренировка, встречают с нетерпением: встают рано-рано и торопят хозяина лаем.

Каждая тренировка для собаки - счастье и удовольствие.

– Около 10-15 лет в лесах пропадало много людей, так как мобильная связь не была распространена. И у нас было всего несколько аттестованных поисковых собак на всю республику, востребованность в специальных обученных собаках была огромной. Сначала я начала привлекать владельцев собак в качестве статистов (условно потерпевших, которых надо найти по запаху) для моих питомцев. Из их числа появились те, кто тоже хотел попробовать свои силы в тренировке и поиске. Постепенно складывался костяк будущей команды, – рассказывает спасатель-кинолог Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда Ирина Степанова.

Спасатель-кинолог Ирина Степанова с любой собакой быстро находит общий язык.

Чтобы быть волонтёром-кинологом, недостаточно просто иметь собаку, надо обладать силой, а главное – желанием выезжать на поиски, которые могут происходить глубокой ночью далеко от Сыктывкара. Иногда приходится преодолевать 10-15 км вместе с питомцем. При этом не каждая собака может подойти для поиска.

Красавчик Булат.

– Обучение и тренировки – это большой вклад энергии и сил, поэтому лучше взять перспективного щенка, тщательно изучить его родословную, искать родителей, которые успешно участвуют в соревнованиях и проходят ежегодную аттестацию. Если собака агрессивная или трусливая, то на обучение могут уйти годы. Некоторые собаки прекрасны для поиска, но с трудом переживают мороз, атаку гнуса и жару, поэтому нужно брать животное с более густой шерстью. Я, к примеру, свою собаку искала два года, – отмечает кинолог.

Спасатели-поисковики проводят тренировки с четвероногими друзьями в любое время года.

Миссия – найти человека

На занятиях в лесу собаку натаскивают на поиск живого человека. Собака нюхает воздух и находит источник концентрации человеческого запаха. Удивительно, но животное может почувствовать человека за сотни метров, при этом из-за бурелома или болота он может находиться в получасе ходьбы.

Булат и Анастасия Ермолина.

Статисты прячутся в укромных местах на разных расстояниях. В руках у них – контейнеры с кормом-поощрением. Задача животного – найти человека и громко залаять. Успех закрепляется вкусностями и похвалой. Иногда задача усложняется.

Громкий оглушительный лай означает одно - человек найден.

Например, статиста прикапывают землёй или снегом в яме. Бывает, что собаке приходится искать человека на дереве. Некоторые занятия имитируют поиск среди завалов – в условиях разрушенных зданий.

Умные пёсели найдут человека даже в тех местах, где сложно представить.

– Сначала животное учат догонять убегающего. Затем собака ищет недалеко спрятанного статиста. Это расстояние постепенно увеличивается, – рассказывает активист волонтёрского проекта Анатолий Кораблёв.

Ку-ку! Я тут!

Его пёс – бельгийская овчарка малинуа по кличке Булат. В день тренировки Булат быстро нашёл двух статистов, а с третьими возникла заминка. Просто пёс ещё не встречал ситуацию, когда в кустах прячутся сразу два человека – волонтёр и корреспондент. Пёс с вопросительным выражением морды побежал к хозяину. Анатолий дал повторную команду, и тишину леса оглушил довольный собачий лай. Да, для каждого вида поиска нужна отдельная тренировка.

Где мои вкусняшки?

Спустя пять дней

Реальные поиски проходят иногда под проливным ливнем, иногда в 30-градусный мороз. Наработанные навыки собаки используются во время поисков потерявшихся людей в лесу там, где прочесывать территорию в очередной раз уже нет никакого смысла. Волонтёры-кинологи работают под руководством спасателей.

Татьяна Гавзова и Винни.

– В прошлом году в лес за ягодами ушла женщина и не вернулась. Зона поиска была огромной! Чтобы её полностью закрыть, нужны были 30-40 добровольцев-кинологов. Тогда произошло чудо: спустя пять дней женщину случайно нашёл охотник, – рассказывает волонтёр.

А зимой надо ждать своей очереди.

Самое напряженное время для поисковиков – лето и осень, когда в лесу пропадают грибники и ягодники. «В 2021 году было порядка 15 выездов в лес с участием волонтёров-кинологов, в этом – три»: отмечает Ирина. Однако сезон сбора дикоросов ещё не завершён…

Ты меня нашёл! Молодец!

Сейчас костяк отряда состоит из восьми волонтёров, которые регулярно выезжают на поиски и участвуют в тренировках. Елена Золотарёва занимается с лабрадором по кличке Нюша меньше года, но новичок уже многое знает и умеет: «Крайне важно, чтобы собака была занята не только физически, но и интеллектуально, так животному интереснее жить».

Лена Золотарёва и Нюша.

Супруги Константин и Ольга вместе с лабрадором по кличке Харлей в отряде уже четыре года: «Нашему питомцу так понравилось на первом занятии, что из-за перевозбуждения он даже бился в конвульсиях. Слишком много радости: можно бегать и лаять, ещё и вкусности дают. Для Харлея каждая тренировка – праздник».

Зимой поиски усложняются погодными условиями. Статистам приходится порой несладко.

Выход из леса

Для развития волонтёрского проекта необходимо и поисковое оборудование, и финансы. Очень выручает грантовая деятельность. С 2018 года ребята трижды получали поддержку Фонда президентских грантов на закупку оборудования для отряда и один раз – на проект «Стрелки: выход из леса Коми».

Подобные стрелки могут спасти много жизней.

Суть последнего заключается в том, что в лесу на линейных пересечениях ставятся металлические стрелки. «Потеряшка» может выйти на стрелку и найти на ней информацию, в какую сторону двигаться, и выбраться из леса. Координаты стрелки загружаются в федеральную базу данных. Если у человека есть телефон, то он может позвонить в службу спасения и указать номер стрелки, что значительно облегчит работу спасателям.

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