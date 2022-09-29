«Коми, ме тэнэ радейта»: после посещения республики житель Африки Дэви Боджона изменил своё отношение к жизни

Фото: личный архив.

Каждый год Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник привлекает сотни туристов и волонтёров со всех уголков страны и даже мира. Гражданин Канады Дэви Боджона давно мечтал побывать в месте, которое ассоциируется с краем света из-за отсутствия связи, а также великолепного сочетания тишины и покоя. И в этом году его мечта исполнилась: вместе с другом он месяц трудился волонтёром на кордонах заповедника. Парень рассказал нам, как всего один месяц сделал его более уверенным и открытым миру.

Романтика отрешённости

Дэви родился в западной Африке, жил в Канаде и России, он прекрасно говорит, пишет очерки и поёт на русском языке благодаря своим корням – его мама родом из России. Сейчас парень получает высшее образование в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана – через несколько лет станет профилированным инженером-физиком. Задумка отправиться летом в Печоро-Илычский заповедник возникла на первый взгляд случайно, а потом – вполне осознанно. Дэви с детства зачитывался рассказами Джека Лондона, а уединённые кордоны влекли атмосферой суровых условий и героических будней.

Фото: личный архив.

– Подруга однажды скинула запись, что в заповедник требуются добровольцы, и предложила: давай поедем! Однако поехали мы вместе с другом Николаем. Мы с ним похожи, наше общее увлечение – лес, природа, книги Джека Лондона, – делится Дэви. Из всех видов разнообразной волонтёрской деятельности студенты из Москвы выбрали работу на кордоне. Ребята успели потрудиться на первой в мире лосеферме в посёлке Якша, а также поработать и пожить на трёх кордонах – Полое, Шежиме и Шайтановке.

Кордоны - самые шикарные и заповедные места. Фото: личный архив.

Московские студенты очищали от кустарников границы заповедника – колеи шириной 3-4 метров, устанавливали аншлаги вдоль реки – таблички, обозначающие территорию заповедника, которые располагаются на его границах, чистили от деревьев зимнюю дорогу на плато, так называемый буранник. А ещё кололи дрова, топили баню и выполняли разные мелкие хозяйственные поручения.

Африканец и стереотипы

В поездке московские студенты получили и порцию единения с природой, и знакомство с интересными людьми.

Фото: личный архив.

– Конечно, встречался с удивлением моим цветом кожи в северной глубинке. Но я к подобным ситуациям отношусь спокойно и с юмором. Однажды я даже разыграл ради веселья перед вновь прибывшими на лодке туристами мини-спектакль про стереотипы. Смастерил юбку из веток, подхватил самодельное копьё и с диким гиканьем, как показывают в фильмах про африканские племена, выбежал навстречу туристам. Все рассмеялись, а я откланялся, мол, концерт окончен. Но когда повернулся спиной, до меня донеслась новая волна смеха. Забыл, что переднюю часть ветками закрыл, а заднюю – нет, – смеётся Дэви.

Фото: личный архив.

Дэви с теплотой вспоминает всех инспекторов, с которыми его свели пути. Отдельное место в воспоминаниях принадлежит заведующей лосефермой Светлане Акатьевой, которой Дэви посвятил целый очерк. Во время своего волонтёрства ребята успели побывать на плато Маньпупунёр, после чего их список контактов в телефоне и в телефонной книжке значительно увеличился.

– Отдельное спасибо гиду-проводнику Алексею Ларионову из Ижемского района, без которого наша поездка на легендарные столбы выветривания не состоялась бы. Сложно представить, что с такими интересными людьми можно встретиться в северной глубинке. Но в Печоро-Илычском заповеднике возможно всё, – делится наш собеседник.

Фото: личный архив.

Маленькая школа жизни

Месяц на заповедных кордонах пролетел как один миг. И за это время Дэви смог многое сделать в первый раз. Например, выпить лосиного молока, увидеть куропаток, тетеревов, ястребов, бобров, связать веники, поесть сырой рыбы, попариться в бане, постоять в тумане с видом на сонную, но всегда живую Печору. Все эти мгновения остались в очерках, которые Дэви вёл на кордонах.

– Никогда в своей жизни, если не считать раннего детства, я не получал столько впечатлений за раз. Иногда было сложно, но даже трудности быстро забывались – настолько всё было ново и непривычно. За этот месяц я прошёл маленькую школу жизни и вернулся в Москву другим человеком. Стал более уверенным в себе, в своей силе, знаниях и интуиции. Начал безбоязненно реализовать некоторые проекты, о которых давно думал, но не решался начать. Зарядился позитивом и любовью к природе и людям. В целом, все к нам относились с добротой и пониманием, и я этого никогда не забуду. Коми, ме тэнö радейта, – подытожил наш собеседник.

Фото: личный архив.

Стих про Маньпупунёр

У гордых болванов,

Где ветер резвится,

Мне вдруг захотелось

Домой воротиться.

Став сильным как ветер,

Свободно летать,

В пике выходить

И снова взмывать

Над равниной, тайгой,

Над голой тундрой и лесом,

Словно ястреб парить

И, беспривязным бесом,

По белу свету скитаться,

Безотказно любить

И в любви забываться.

Но хранить между тем

В сокровенном сознании

Уголок чистоты и душевного рая,

Далеко от суеты

Наслаждаться покоем.

Только там хорошо,

Хорошо быть изгоем.

Как-то раз у болванов,

Где гордый ветер резвится,

Захотелось мне вдруг

Домой воротиться...

Фото: личный архив.

Очерк «Один в тумане»

Сумрак. На Печору спустился туман... Разгорячённый после бани идёшь босиком по мягкой, податливой траве. Из леса раздаётся звонкий ничем не покрываемый треск сверчков, а в малиннике скрывается большой бурый заяц. Бесшумной поступью проскальзываешь мимо в надежде увидеть пугливого зверька. Но вот ты уже приближаешься к реке, из-под ног веет холодом – это всё свежеприбывший горный дождь. Одна ступня погружается в воду, а за ней почти сразу же следует вторая. Вода медленно поднимается, постепенно пропитывая и охлаждая всё распаренное тело. Как же хорошо. И, если бы не надоедливые комары, казалось бы, так можно простоять вечно. До самого рассвета.

Парные тучи такие густые, что ёлки на том берегу становятся едва различимыми и лес, в целом, обретает еще более таинственный и манящий вид. Взгляд почему-то непроизвольно устремляется не вверх, где хочется угадать вдалеке смутно очерченный силуэт гор, а вниз, куда течёт река, обдавая своей свежестью прибрежные посёлки и города. А может и там тоже внизу по течению кто-то стоит по колено в воде и смотрит в твою сторону? Возможно, даже ваши взгляды сейчас пересекаются сквозь расстояние и непроницаемую пелену тумана. Пусть. Эту погоду природа как будто бы создала для одинокого созерцания. Порой, глаза напрягаются до предела, трепетно исследуя затуманенную мглу, одновременно боясь и желая в ней распознать тень лодки, выныривающей из плотного облака. К счастью, никто и не собирается тревожить хрупкое обаяние этой ночи.

Фото: личный архив.

Наконец, очередной комариный укус выводит тебя из оцепенения. Нехотя выходишь из воды и плавно поднимаешься по склону к гостинице. У самой двери останавливаешься и бросаешь последний взгляд на реку. Даже не верится, что ты там только что стоял. Один. В тумане.

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