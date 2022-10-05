«Путь длиною в целую жизнь»: сегодня оставившие след в нашем сердце преподаватели отмечают профессиональный праздник

День учителя в 2022 году отмечается в большинстве стран мира. И называется World Teachers’ Day. Фото: архив КП.

Уроки с преподавателем подвергаются большой критике еще со школы. Они кажутся скучными и неэффективными. Но влияние педагога на человека намного глубже, чем нам кажется. В День учителя жители Коми рассказали «Комсомолке» о том, как преподаватели каждый день меняют их жизнь в лучшую сторону.

Помогают завести новых друзей

На любом уроке ученик не только получает знания, но и делится своими мыслями и эмоциями и рассказывает порой о сокровенном. Часто случается так, что учитель и ученик становятся хорошими друзьями. Даже на расстоянии. К примеру, главный редактор «Комсомольской правда-Коми» Екатерина Чернуха нашла своего идеального преподавателя и хорошего друга семьи.

Екатерина очень трепетно относится к русскому языку. Полюбить и понимать английский ей помогла Наталья.

– Мой преподаватель Наталья Ефременкова – добрый, интеллигентный, образованный и эрудированный человек. Именно таким и должен быть преподаватель, чтобы ученик мог всегда тянуться вверх. Чтобы, к примеру, беседы «about myself» были обоюдно интересными, а рассказы из жизни и путешествий находили отклик в душе обоих, так как оба в этом тандеме отлично понимают, о чём идёт речь – художниках, музыкантах, истории и культуре. У нас с Натальей даже совпала любовь к австрийскому художнику Густаву Климту. Это был приятный культурный шок, когда мы во время онлайн-урока увидели, что репродукции его картин украшают мои стены, а у Натальи блокнот и кружку. Естественно, сразу появились новые идеи для будущих занятий, – рассказывает журналист.

С Натальей в онлайн-школе Skyeng Екатерина занимается дважды в неделю, хотя начинали с одного урока. Но со временем дамы поняли, что, во-первых, есть желание общаться чаще, а во-вторых, появилась потребность увеличить нагрузку. За время урока учитель и ученица успевают обменяться последними новостями, пройти новую тему, сделать несколько упражнений и придумать, чем будут заниматься в будущем.

– Наталья никогда не порицает, если я вдруг не успела сделать «домашку». Она раз и навсегда мне объяснила, что мы не в школе и это исключительно моё личное дело и моя цель. Уже через месяц обучения я пришла к осознанию, что то, как я буду двигаться к цели, зависит только от меня. Так что «домашка» – это исключительно моя зона ответственности», – поделилась Екатерина.

«Дорогая Наталья, уважаемые учителя, сегодня все цветы только Вам!»: поздравляет с Днем учителя «Комсомольская правда-Коми».

Общение с преподавателем может настолько затянуть, что к урокам подтягивается и вся семья.

– Спустя месяц моего обучения английскому, видя мой интерес и успехи, к Skyeng присоединился мой супруг Андрей. Преподавателем мужа тоже стала Наталья, которая сейчас для нас не просто учитель, а хороший и уважаемый друг семьи. Она знает, где учится наша дочь и как зовут нашу кошку, откуда мы родом и что любим делать в свободное от работы время. Иногда наши занятия следуют друг за другом, и выходит очень забавно, когда Наталья говорит Андрею «Goodbye», «переходит» на мой урок в мой ноутбук и продолжает общаться с нами обоими в духе «и снова здравствуйте!», – улыбается Екатерина.

Найти выход из сложной ситуации

Иногда для решения проблемы приходится выходить из зоны комфорта. Уроки с преподавателем помогают прокачать уверенность в себе, заручиться вдохновением и не сдаться в трудную минуту.

Анна не позволила плохому самочувствию помешать ученице сделать шаг по карьерной лестнице.

– Моя ученица в Skyeng Ольга готовилась к важному экзамену, от которого зависела ее дальнейшая карьера. Но за пару дней до дедлайна я внезапно заболела. Я понимала, насколько Ольге важно сдать этот экзамен, поэтому мы продолжили проводить уроки. Я адаптировала наши занятия таким образом, чтобы большую часть урока говорила только она. К счастью, Оля справилась с экзаменом на отлично и сохранила работу. Даже сделала очередной шаг вверх по карьерной лестнице, получив повышение, – делится преподаватель Анна.

Определиться с профессией

Карьера — важная составляющая жизни каждого из нас. Нередки случаи, когда преподаватель помогает своему ученику выбрать путь длиною в целую жизнь.

Так случилось со Светланой Айдиновой, преподавателем Skyeng Premium.

– Знакомство с Соловьевой Ольгой Владимировной произошло, когда мне было лет 14. В филиале центра в моей школе внезапно закрылась группа английского, в которой я училась с пятого класса. Пришлось перейти в головной офис. Не могу сказать, что тогда я видела ее очень часто, так как она брала только старшие группы на курс переводчиков. Зато последний год обучения в центре прошел под ее чутким руководством, – рассказывает Светлана.

По расписанию стояли сдвоенные занятия по субботам. Какой кошмар, три часа английского подряд! — скажет кто-нибудь и будет абсолютно не прав. Занятия были настолько крутыми, что никто просто не хотел уходить, и учащиеся задерживались на час, а то и полтора.

Благодаря своему учителю Светлана выбрала жизненный путь.

– Просто потому что Ольга Владимировна – очень яркая личность, человек с невероятной харизмой и широченным кругозором, которого хочется слушать и слушать, и дискутировать, и учиться. А еще мы отмечали почти каждый праздник, имеющий отношение к Британии и Америке, – вспоминает Светлана.

Чай с пиццей на уроке? Почему бы и да. Торт? Да с удовольствием. В дальнейшем Светлана старалась создать подобную уютную атмосферу и на своих уроках.

В тот же год Ольга Владимировна пригласила нашу героиню на работу в школу. Пять лет спустя, уже после выпуска из университета, Светлана вспомнила об этом предложении и написала своему учителю.

– Тогда я еще не была уверена, что карьера преподавателя для меня, но Ольга Владимировна меня успокоила и поддержала, хоть к тому моменту она уже переехала на другой конец страны, и общались мы, в основном, через почту и мессенджеры. Центром она продолжала руководить удаленно. Так и началась моя карьера преподавателя, – поделилась своей историей Светлана.

Набраться уверенности

Принято считать, что основные черты характера человека и свойства его личности закладываются в детстве. Но даже сейчас, когда большинство из нас уже взрослые и самостоятельные, внешние обстоятельства и окружающие нас люди могут повлиять на уверенность в себе и самооценку. Преподаватель – не исключение, обычная похвала за успехи может сильно отразиться на уверенности в своих силах.

Например, Наталья Волкова, руководитель рекламной службы журнала «КП-Авиа», недавно начала учить английский в онлайн-школе Skyeng. Несмотря на опасения, что занятия будут похожи на те самые стереотипные школьные уроки английского, Наталья изменила свое представление благодаря преподавателю.

Наталья изменила свое представление об онлайн-обучении благодаря преподавателю.

– Первое же занятие изменило полностью мое представление об уроках в Skyeng. Мы просто общались с учителем Натальей: знакомились друг с другом, узнавали интересы, рассказывали про свои увлечения, нашли много общего. И это все происходило на английском языке. Я не всегда понимала, о чем говорит преподаватель, не всегда могла говорить только на английском, но это не было препятствием – мы все равно были «на одной волне». Наталья очень поддерживала меня, подбадривала, пыталась донести мысль разными словами, упрощая свои предложения, но на русский язык не переходила. Огромное ей за это спасибо! С каждым занятием мне становилось все проще и легче говорить на английском языке, слова сами возникали в голове из глубин памяти. Занятия с ней совсем не были похожи на стандартные уроки, больше на дружескую встречу в скайпе. Наталья объясняет все правила грамматики, мы выполняем упражнения, но это происходит ни как в школе, а в процессе нашего с ней диалога. 50 минут пролетают незаметно, но после них хочется выполнить все домашние задания и свернуть горы в изучении английского языка, –рассказала Наталья.

И даже стать путеводной звездой

Учителя могут оказать на нас огромное влияние всего лишь одной фразой, брошенной мимоходом. И именно эта фраза для кого-то станет настоящей путеводной звездой.

Ольга, преподаватель онлайн-школы Skyeng, вспомнила своего учителя истории Александра Симукова. По словам Ольги, ее учитель – человек ясного, светлого ума и непередаваемой харизмы. Он обладает глубокими знаниями и всегда находится «на одной волне» со своими учениками.

Для Ольги ее преподаватель стал путеводной звездой.

– Его слова «История наказывает тех, кто ее не учит» до сих пор является моей путеводной звездой», – делится Ольга. – К сожалению, он совсем не публичный человек, но я надеюсь, что смогу его найти в день учителя. Очень хочется поговорить с ним обо всем, что так волнует меня сегодня. Уверена, что он, как всегда, даст четкий и ясный ответ и на душе сразу станет легче.