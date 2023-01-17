Суточный прирост зараженных коронавирусом в Коми продолжает расти

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В Коми число зараженных коронавирусом выросло на 23 человека. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. За все время пандемии в республике отмечено 192 730 случаев заболевания ковидом.

Выздороветь удалось еще 21 пациенту. Общее количество поборовших болезнь, по состоянию на 17 января, составляет 189 208 человек. Новых пациентов, госпитализированных в больницы Коми, не отмечено.

Жертвами инфекции признаны 3 254 жителя Коми. Показатель летальности не обновлялся с 26 декабря прошлого года.

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